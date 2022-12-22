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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

, 02:10 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Дмитрий Рогозин / Roscosmos / https://www.globallookpress.com

Вооруженными силами Украины был открыт огонь по одной из гостиниц на окраине Донецка, в которой на момент обстрела находился бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на слова помощника пострадавшего. 

Согласно информации, политик получил ранение в спину средней степени тяжести. Как уточнил его помощник, угрозы жизни нет, но Рогозин был госпитализирован.

Также отмечается, что лица, сопровождающие экс-главу государственной корпорации, тоже получили ранения различной степени тяжести.

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