Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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22 декабря 2022, 02:10 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Дмитрий Рогозин / Roscosmos / https://www.globallookpress.com

Вооруженными силами Украины был открыт огонь по одной из гостиниц на окраине Донецка, в которой на момент обстрела находился бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на слова помощника пострадавшего.

Согласно информации, политик получил ранение в спину средней степени тяжести. Как уточнил его помощник, угрозы жизни нет, но Рогозин был госпитализирован.

Также отмечается, что лица, сопровождающие экс-главу государственной корпорации, тоже получили ранения различной степени тяжести.