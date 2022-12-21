Депутат Швыткин одобрил предложение Шойгу о повышении призывного возраста

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21 декабря 2022, 20:49 Источник: Свободная Пресса

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин одобрил предложение министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о повышении призывного возраста на службу в армии.

Как отметил политик, слова которого приводит издание «Свободная Пресса», поднятие предельного возраста призыва является разумным решением, потому что, в таком случае, люди пойдут служить в «более осознанном и зрелом возрасте», а некоторые уже имея высшее образование.

Швыткин добавил, что в настоящее время призывной возраст начинается с 18 и заканчивается в 27 лет, теперь же будет с 21 до 30 лет. Как можно заметить, разница в девять лет при этом не меняется, сообщил парламентарий.