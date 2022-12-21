Читатели Daily Mail выразили недовольство запланированным визитом Зеленского в США

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2022, 17:17

Фото: Global Look Press

В западных СМИ обсуждают грядущий визит Зеленского в США. Предполагается, что он даже выступит на специальном заседании Конгресса.

В газете Daily Mail сообщили, что Зеленский в рамках своего визита будет в очередной раз просить деньги. И вот как отреагировали читатели британского медиа: «Он очень умен в том, чтобы заставить других вести его конфликт», «Похоже, что в Великобритании и США доступно бесконечное финансирование конфликтов, но не здравоохранения». На это обратило внимание издание «ПолитЭксперт».

Также британцы не понимают, как вот так, когда в стране такая непростая ситуация, лидер разъезжает по миру: «Может ли кто-нибудь рассказать мне о какой-либо другой крупной зоне боевых действий или конфликта, где мировые лидеры и знаменитости могут просто прилетать и вылетать без проблем с безопасностью и где лидер страны может фотографироваться для Vogue и появляться на вручениях наград?»