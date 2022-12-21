Что латвийские астрологи обещают стране и миру

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21 декабря 2022, 13:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Unsplash.com

Уходящий год Тигра ознаменовался для Латвии новым парламентом, сносом советских памятников, многочисленными романами в правительстве, повышением зарплат депутатам и, конечно, непомерными ценами на коммунальные услуги и электричество... Латвийцы тихонько вздохнули, затянули пояса и ринулись на последние деньги покупать подарки своим близким. Чтобы как-то разрядить обстановку, дать немного надежды на светлое будущее, за дело взялись латвийские предсказатели-астрологи, которых в изобилии в Латвии! Итак, что же ждут латвийцев, правительство страны, Россию, без этого никак, в год Кота?

Есть в Риге очень популярный астролог Андрис Рачс, к которому латвийские СМИ, да и все желающие буквально выстроились в очередь - а он предсказывает, предсказывает... Закончатся ли военные действия на Украине? По мнению г-на Рачса, "в гороскопе президента России Владимира Путина в первой половине года все стабильно. В свою очередь, Зеленскому звезды в январе и феврале хорошего не обещают. Далее, позиция улучшится. Украина не может быть победившей стороной, но и Россия не проиграет. Очевидно, Украина не дойдет до Кремля. Возможно, потеряет часть территорий".

Слово в слово передаю предсказание астролога Рачса! Я, правда, не совсем уразумела - "потеряет Украина территории, но проиграть не может" - это как?

Если честно, то латвийцев волнует вопрос, а как долго продержится новое правительство - в Латвии упорно ходят слухи, что парламент может быть распущен...

Предсказатель-астролог отвечает: "Новое правительство премьера Кришьяниса Кариньша ждет волна трудностей - уже в феврале-марте. Если он их преодолеет, то летом и осенью будет затишье. В 2024 году испытания будут серьезные - возможно, нынешний премьер покинет Латвию и отправится в Европу".

То, что американский премьер-министр Латвии стремится в Брюссель - давно не секрет, но, видимо, ждут подходящего для его персоны кресла.

2023 год для Латвии - выборы нового президента, потому как нынешний Эгилс Левитс настолько разочаровал латвийцев своей несостоятельностью, что многие жители страны мечтают о новом руководители... Останется ли на второй срок г-н Левитс?

"Июнь - месяц президентских выборов - не лучшее время для Эгилса Левитса. Возможно, есть персона, для которой этот месяц гораздо благоприятнее".

Такой прогноз дал астролог президенту Латвии. Типично в латвийском стиле.

И главный прогноз для народа страны - прекратится ли рост цен? "С весны ситуация улучшится. Самое важное - перезимовать. Первые два месяца нового года - самые сложные, а с марта будет лучше, однозначно!" Конечно, с марта будет лучше - весной всегда дышится легче, да и природа просыпается, а значит есть надежда.