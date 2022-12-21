Пенсионер из Мурманска спонсировал ВСУ по решению российского суда

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2022, 13:43 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Мурманского областного суда о том, что местный военный пенсионер Николай Корсун должен выплачивать деньги из своей пенсии на счет вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги он платил в рамках наложенного на него в 2002 году штрафа за хищение нефтепродуктов на территории Западной Украины.



Николай Корсун должен был выплатить штраф ВСУ в размере 624 тыс. руб. Он служил в Советской армии, а после распада СССР остался в части ВСУ под Винницей, где его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов. В 2002 году российский суд обязал его компенсировать ущерб Украине. До сих пор из его пенсии удерживался процент и отправлялся на счет военной части. В 2019 году по неустановленным причинам деньги перестали отправляться в часть и оседали в банке на счете для невостребованных сумм. Вывести их Николай Корсун не может. Он обратился в областной суд, но результата это не дало.



Военный пенсионер попросил суд прекратить исполнительное производство, мотивируя это тем, что таким образом он финансирует ВСУ. Однако, ссылаясь на Минскую конвенцию, суд ему отказал. Вторая, уже успешная, попытка была предпринята после начала специальной военной операции на Украине.



В феврале этого года Генпрокуратура России разъясняла, что оказание финансовой, материально-технической помощи ВСУ и другим украинским формированиям может быть расценено следственными органами как государственная измена и содержит признаки состава преступления по ст. 275 УК РФ, санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.



