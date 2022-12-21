Отказаться от сдачи биометрии россияне смогут только в письменной форме

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21 декабря 2022, 13:08 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Ушедшие из России в 2022 году западные IT-компании Минцифры планирует заместить компаниями из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. По оценкам главы ведомства Максута Шадаева, после ухода из РФ иностранные фирмы потеряли до 700 млрд руб. Тем временем Россию покидают и отечественные специалисты. В течение года из страны уехал каждый десятый IT-специалист, Россию покинуло свыше 100 тыс. айтишников. При этом почти 80% из них продолжают работать на российские компании.



«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем обсудить, – это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании», – сказал Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.



Одной из причин существующего в отрасли дефицита квалифицированных кадров считается недостаточное число мест в вузах России для подготовки студентов по IT-специальностям. Так, по состоянию на начало 2021 года, их насчитывалось примерно 80 тыс. При этом чиновники обещали увеличить количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям до 160 тыс.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым установил квоты на прием студентов на целевое обучение в вузах на 2023 год. С 20 до 30% увеличена доля бюджетных мест в сфере информбезопасности. Около 30% бюджетных мест в IT-сфере закреплены за направлением «Конструирование и технология электронных средств». Еще 30% мест сохранилось за направлением «Радиотехника». Квоты на целевое обучение определяются правительством ежегодно на основе заявок от регионов. Абитуриенты-целевики поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно, но после получения диплома должны отработать не менее трех лет в организации, с которой они подписали контракт на обучение. Тем не менее, по оценкам экспертов, даже при таких внедряемых мерах на ликвидацию дефицита может потребоваться от 10 до 12 лет.



При этом Михаил Мишустин утвердил двукратное снижение численности получателей льготной ипотеки для IT-специалистов. Теперь на такой жилищный кредит смогут претендовать 5 тыс. работников аккредитованных IT-компаний, хотя ранее такую возможность имели 10 тыс. специалистов. В сентябре власти в три раза сократили ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников: с 1,5 млрд до 500 млн руб.

Тем временем Госдума РФ во втором чтении приняла поправки к резонансному законопроекту о биометрии. В первом чтении законопроектом предусматривалось, что идентификация граждан с использованием их биометрических данных «осуществляется с применением Единой биометрической системы (ЕБС)». При этом госорганы и другие организации не смогут хранить биометрические персональные данные, а должны использовать «векторы ЕБС», то есть закодированные данные каждого конкретного человека. Все коммерческие структуры должны будут передать всю имеющуюся у них биометрию граждан в государственную ЕБС, после чего у себя эти данные они должны уничтожить.



Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что у депутатов есть «целый ряд сущностных замечаний и возражений» к законопроекту. Так, в комитете считают необходимым синхронизировать принятие законопроекта с установлением ответственности за утечки персональных данных, в первую очередь биометрических. Кроме того, депутаты скептически относятся к содержащейся в законопроекте норме о создании региональных сегментов ЕБС.



Принятый во втором чтении законопроект предполагает создание перечня видов собираемой биометрической информации, в который войдут только изображение лица и образец голоса. Поправками также вводится запрет на принудительный сбор биометрии. При этом устанавливается, что отказ гражданина от сдачи биометрии не может влиять на оказание ему любых государственных услуг. По словам Хинштейна, отказ от сдачи биометрии, можно будет сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданин также будет вправе в любой момент отозвать согласие на обработку своей биометрии.



Сбор биометрической информации несовершеннолетних до 18 лет возможен только с согласия родителей или их опекунов. Также вводится запрет на трансграничную передачу собранной биометрии. Хранение биометрических данных разрешается только в базах данных, находящихся на территории РФ.



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что в России только в 2022 году было украдено более 70 млн записей с персональными данными. При этом ни одна из 14 компаний, допустивших утечки, не понесла соизмеримой ответственности. Чиновники предлагают следующую шкалу штрафов для тех компаний, которые допустили утечку персональных данных: до 5 млн руб. при утечке данных до 10 тыс. граждан. А при утечке данных свыше 10 тыс. человек будет применяться штраф до 10 млн руб. Повторные утечки обойдутся компаниям в 0,5–3% от годовой выручки.



