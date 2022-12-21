Размять мозги

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21 декабря 2022, 13:01 Пресс-служба АПЗ

Фото Александра Барыкина и Натальи Глазуновой

В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина прошел IX конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.

Инженер года

Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: впервые к основной группе участников добавлены дополнительные категории.

– В первую очередь мы дали возможность поучаствовать и проверить свои силы рабочим, которые имеют среднетехническое образование или обучаются на последних курсах вуза, – пояснил главный конструктор – заместитель технического директора Александр Сагин. – Также мы пригласили к участию руководителей отдела главного конструктора – начальников КБ и их заместителей без ограничений по возрасту. Заняв руководящую должность, конструктор не должен почивать на лаврах, а быть примером своим коллегам и вести за собой.

Задания с «изюминкой»

По традиции конкурсное задание состояло из двух частей – теоретической и практической.

– Задания к конкурсу «Инженер года» мы составляем в течение года, – рассказал начальник КБ-4 ОГК Алексей Селищев, один из разработчиков задач и вопросов для инженеров-электроников. – Стараемся, чтобы они были интересными, и участники не просто повторяли курс вузовских знаний, но могли творчески поразмыслить, при этом хорошо разбирались в схемотехнике, новой элементной базе.

И вот состоялось подведение итогов.

Победители и призеры конкурса «Инженер года-2022»

Инженеры-конструкторы:

1. Кошкин Сергей Владимирович

2. Шилов Александр Александрович

3. Самсонов Игорь Сергеевич

Инженеры-электроники:

1. Ерин Антон Михайлович

2. Пчельников Матвей Александрович

3. Усов Демьян Владимирович

Инженер-конструктор среди руководителей КБ:

1. Шнайдер Олег Владимирович

2. Макарычев Дмитрий Юрьевич

Инженер-электроник среди руководителей КБ:

1.Бухвалов Игорь Вячеславович.

2.Клещев Алексей Николаевич.

Инженер-электроник среди других категорий работников:

1.Власов Илья Вячеславович.

2.Котриков Илья Евгеньевич.