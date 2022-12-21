Размять мозги

В новом формате на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина прошел IX конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.
Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: впервые к основной группе участников добавлены дополнительные категории.
– В первую очередь мы дали возможность поучаствовать и проверить свои силы рабочим, которые имеют среднетехническое образование или обучаются на последних курсах вуза, – пояснил главный конструктор – заместитель технического директора Александр Сагин. – Также мы пригласили к участию руководителей отдела главного конструктора – начальников КБ и их заместителей без ограничений по возрасту. Заняв руководящую должность, конструктор не должен почивать на лаврах, а быть примером своим коллегам и вести за собой.
Задания с «изюминкой»
По традиции конкурсное задание состояло из двух частей – теоретической и практической.
– Задания к конкурсу «Инженер года» мы составляем в течение года, – рассказал начальник КБ-4 ОГК Алексей Селищев, один из разработчиков задач и вопросов для инженеров-электроников. – Стараемся, чтобы они были интересными, и участники не просто повторяли курс вузовских знаний, но могли творчески поразмыслить, при этом хорошо разбирались в схемотехнике, новой элементной базе.
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И вот состоялось подведение итогов.
Победители и призеры конкурса «Инженер года-2022»
Инженеры-конструкторы:
1. Кошкин Сергей Владимирович
2. Шилов Александр Александрович
3. Самсонов Игорь Сергеевич
Инженеры-электроники:
1. Ерин Антон Михайлович
2. Пчельников Матвей Александрович
3. Усов Демьян Владимирович
Инженер-конструктор среди руководителей КБ:
1. Шнайдер Олег Владимирович
2. Макарычев Дмитрий Юрьевич
Инженер-электроник среди руководителей КБ:
1.Бухвалов Игорь Вячеславович.
2.Клещев Алексей Николаевич.
Инженер-электроник среди других категорий работников:
1.Власов Илья Вячеславович.
2.Котриков Илья Евгеньевич.