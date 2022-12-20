В Латвии у пьяных водителей конфискованы автомобили

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20 декабря 2022, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Unsplash.com

Госполиция Латвии не церемонится с пьяными водителями. Сел за руль в нетрезвом состоянии - остался без машины.

Латвия готовится к встрече Рождества - у людей практически наступили выходные, поскольку 23 декабря - выходной, а там и Рождество 25 декабря. Понятно, что кто-то уже начал отмечать зимние праздники. Но только не Госполиция Латвии!

За прошедшие сутки у восьми пьяных водителей были конфискованы автомобили или взыскана их стоимость.

Транспортное средство в Латвии конфискуется, если автовладелец находится за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - свыше 1,5 промилле, под воздействием наркотиков или отказался пройти тест на наличие в организме опьяняющих веществ.

Из восьми водителей, которые находились в состоянии опьянения, у двух конфисковали машины, а с остальных - взыскали их полную стоимость.

Конечно, пьяный человек за рулем - беда и опасность для других водителей и пешеходов... И бороться с этим надо! Но для Латвии - это статья дохода! Страна практически утопает в долгах - внешний долг страны почти достиг 20 миллиардов евро.