Разведчики армии РФ взяли в плен украинских военных, причастных к убийству российских военнопленных под Макеевкой

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2022, 11:37 Источник: URA.RU

Разведчики армии России взяли в плен украинских националистов из бригады, которая была причастна к расстрелу российских военнопленных под Макеевкой. Автор telegram-канала «Добровольский Live» выложил видео с захваченными и связанными украинскими военными.

Судя по знакам на форме, это офицеры, - сообщает URA.RU. «Поймали в плен двоих злодеев-офицеров из 80-й бригады, памятной расстрелом наших пленных. Они живы и переданы в соответствующие органы», — подписано видео.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как украинские боевики казнят нескольких российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ.