Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

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20 декабря 2022, 11:39 Источник: Коммерсант

Photoagency Interpress/Global Look Press

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты. Человека также могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдума по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Согласно документу, юрлицам за нарушение закона назначается штраф от 3 до 5 млн рублей, физлицам – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если это совершила группа лиц по предварительному сговору или в интернете, то назначается штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.