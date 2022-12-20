Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевской ленты. Человека также могут лишить свободы на срок до пяти лет.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдума по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Согласно документу, юрлицам за нарушение закона назначается штраф от 3 до 5 млн рублей, физлицам – до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если это совершила группа лиц по предварительному сговору или в интернете, то назначается штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.