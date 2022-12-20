Госпиталь имени Калинина в Донецке снова обстреляли: подробности от рыбинских волонтеров

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2022, 10:19 Павел Никитин

Так выглядит одна из палат госпиталя имени Калинина после обстрела.

«Это уже второй обстрел госпиталя за неделю, что лишний раз указывает на намеренный обстрел Украиной гражданских объектов, - сказал отец Иоанн, под руководством которого группы добровольцев из числа жителей Рыбинска, сменяя друг друга, помогают здесь ухаживать за ранеными. - Никто из рыбинцев не пострадал. Снаряды взорвались в шестом корпусе, а волонтеры работали в одиннадцатом, расположенном метрах в 80-100. Но все же обстрел не обошелся без потерь. Есть не только раненые, но и убитые».

Отец Иоанн рассказал, что погиб один военный и мама дочки, с которой она лежала вместе в больнице. Ребенок остался жив. Нетрудно представить в каком шоке маленький человек от случившегося. Погибший при обстреле военный перенес тяжелую операцию, дела пошли на поправку, его уже перевели в обычную палату из реанимации - и надо же такому случится: снаряд угодил прямо в нее!

"Снаряды пробили стену и разорвались в 5 и 6 палатах…. – делится эмоциями волонтер Евгения М. –Это в корпусе, в котором мы не один раз были. Это те самые палаты, в которые мы заходили, дарили сладкие сувениры из Рыбинска, читали раненным письма детей. И сейчас эти палаты - сплошное месиво. Смотришь на эту страшную картину и понимаешь, предел и жестокости пройден. Что дальше?"

Предыдущий обстрел, о котором "Аргументы недели" сообщали недавно, пришелся на последний день работы группы добровольцев из Рыбинска, и этот тоже случился в канун пересмены. Но новая группа из шести рыбинских добровольцев будет работать уже в другом донецком госпитале - Республиканском травматологическом центре. Договоренность об этом была достигнута еще перед обстрелом.

Вчера вечером новая группа добровольцев прибыла в Донецк, а та, которая попала под обстрел, отправилась домой, в Рыбинск.

По данным МИД РФ госпиталь имени Калинина обстреляли снарядами шведского производства.

Информация для тех, кто хочет попасть в число волонтеров. Запись в команды добровольцев только после личного собеседования. 8 910 666-96-29 священник Иоанн Перевезенцев.