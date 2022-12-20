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Госпиталь имени Калинина в Донецке снова обстреляли: подробности от рыбинских волонтеров

, 10:19

Госпиталь имени Калинина в Донецке снова обстреляли: подробности от рыбинских волонтеров
Так выглядит одна из палат госпиталя имени Калинина после обстрела.

«Это уже второй обстрел госпиталя за неделю, что лишний раз указывает на намеренный обстрел Украиной гражданских объектов, - сказал отец Иоанн, под руководством которого группы добровольцев из числа жителей Рыбинска, сменяя друг друга, помогают здесь ухаживать за ранеными. - Никто из рыбинцев не пострадал. Снаряды взорвались в шестом корпусе, а волонтеры работали в одиннадцатом, расположенном метрах в 80-100. Но все же обстрел не обошелся без потерь. Есть не только раненые, но и убитые».

             Отец Иоанн рассказал, что погиб один военный и мама дочки, с которой она лежала вместе в больнице. Ребенок остался жив. Нетрудно представить в каком шоке маленький человек от случившегося. Погибший при обстреле военный перенес тяжелую операцию, дела пошли на поправку, его уже перевели в обычную палату из реанимации - и надо же такому случится: снаряд угодил прямо в нее!

            "Снаряды пробили стену и разорвались в 5 и 6 палатах…. – делится эмоциями волонтер Евгения М. –Это в корпусе, в котором мы не один раз были. Это те самые палаты, в которые мы заходили, дарили сладкие сувениры из Рыбинска, читали раненным письма детей. И сейчас эти палаты - сплошное месиво. Смотришь на эту страшную картину и понимаешь, предел и жестокости пройден. Что дальше?"

              Предыдущий обстрел, о котором "Аргументы недели" сообщали недавно, пришелся на последний день работы группы добровольцев из Рыбинска, и этот тоже случился в канун пересмены. Но новая группа из шести рыбинских добровольцев будет работать уже в другом донецком госпитале - Республиканском травматологическом центре. Договоренность об этом была достигнута еще перед обстрелом.

          Вчера вечером новая группа добровольцев прибыла в Донецк, а та, которая попала под обстрел, отправилась домой, в Рыбинск.

        По данным МИД РФ госпиталь имени Калинина обстреляли снарядами шведского производства.

Информация для тех, кто хочет попасть в число волонтеров. Запись в команды добровольцев только после личного собеседования. 8 910 666-96-29 священник Иоанн Перевезенцев.

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