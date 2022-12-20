20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации

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20 декабря 2022, 09:01 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как «День чекиста». Этот праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.

20 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР года издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, предшественника современных органов безопасности. Инициатором создания ВЧК был Владимир Ленин, первым председателем - Феликс Дзержинский.

Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Менялись структура, название и руководители. Но цель всегда оставалась неизменной - защита страны и ее населения. Это внешняя разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита государственной границы, охрана руководства страны.

До 1917 года в России были структуры, отвечавшие за разведку, контрразведку, охрану границ страны. Но они не были объединены в единую систему.

Важнейшими элементами ВЧК были контрразведывательные отделы, или отделения (КРО), военная контрразведка (Особый отдел, созданный 19 декабря 1918 года), внешняя разведка (Иностранный отдел, был создан 20 декабря 1920 года). В сентябре 1919 года для «борьбы с контрреволюцией и саботажем в промышленности» создается Экономический отдел ВЧК.

После окончания Гражданской войны ВЦИК в феврале 1922 года упразднил ВЧК и образовал Государственное политическое управление при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. После образования СССР постановлением Президиума ЦИК СССР 2 ноября 1923 года ГПУ было выделено из состава НКВД и преобразовано в Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР. Председателем ГПУ и ОГПУ до конца своей жизни оставался Феликс Дзержинский, которого после кончины в 1926 году сменил Вячеслав Менжинский, руководивший ОГПУ до 1934 года.

10 июля 1934 года органы государственной безопасности вновь вошли в состав НКВД СССР. В 1930-е годы в их ведение были переданы исправительные учреждения и создана система исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). В феврале 1941 года на основе НКВД СССР образовали Наркомат внутренних дел СССР и Наркомат государственной безопасности СССР. После начала войны, уже в июле 1941 года, наркоматы были объединены в единый НКВД СССР, но в апреле 1943 года вновь разделены. В марте 1946 года НКВД СССР и НКГБ СССР переименовали соответственно в Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, которые в марте 1953 года, после смерти И. Сталина, объединили в единое МВД СССР. В марте 1954 года был образован союзно-республиканский Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. КГБ как единая организация, курирующая вопросы разведки, контрразведки, пограничной службы, охраны руководства страны и другие, просуществовал до распада Советского Союза в декабре 1991 года. Пройдя через сложный период начала 1990-х годов, в своем нынешнем виде ФСБ ведет отсчет с 1995 года - в апреле президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон «Об органах ФСБ».

История отечественных спецслужб богата яркими подвигами и легендарными, героическими именами.

Неоценим вклад органов госбезопасности в победу в Великой Отечественной войне. До нападения гитлеровцев советская внешняя разведка направила политическому руководству СССР свыше ста разведывательных сообщений, в которых говорилось, что Германия развяжет войну в первой половине 1941 года.

В первые часы и дни войны Пограничные войска НКВД нанесли фашистам значительный урон, показав первые примеры мужества. Органы военной контрразведки вели активную борьбу со шпионами, диверсантами, провокаторами в войсках, прифронтовой полосе и тылу.

Было создано Четвертое управление НКВД. В его задачи входили организация партизанского движения на временно оккупированной территории, ведение разведки о военных планах гитлеровского командования на фронте, ведение диверсионной работы. Это управление возглавлял легендарный Павел Судоплатов. Для разведывательно-диверсионной работы в тылу германской армии была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН).

За годы войны в тыл противника были переброшены более двух тысяч оперативных групп и около девяти тысяч советских агентов.

Для борьбы с подрывной деятельностью германских спецслужб не только в прифронтовой полосе, но и в советском тылу, в апреле 1943 года органы военной контрразведки были преобразованы в Главное управление контрразведки СМЕРШ (от «Смерть шпионам»), для централизованного руководства борьбой с забрасывавшейся агентурой.

Особую страницу занимают достижения внешней разведки. За годы войны в Центр регулярно поступала информация об отношении США к СССР, о перспективах открытия «второго фронта» в Европе, сепаратных переговорах руководителя американских спецслужб в Европе Аллена Даллеса с представителями германского вермахта, другие ценные сведения.

Огромна роль разведки и в создании советского атомного оружия в тяжелейших условиях первых послевоенных лет.

После войны контрразведка провела огромную работу по выявлению в разных районах СССР пытавшихся уйти от возмездия и «залегших на дно» изменников Родины, пособников гитлеровцев. Так же чекисты были в первых рядах борьбы с террористическим подпольем — бандеровцами на Западной Украине и «лесными братьями» в Прибалтике.

В годы «холодной войны» отечественные спецслужбы во многом обеспечили сохранение мира.

Одно из ключевых направлений работы – борьба с экстремизмом и терроризмом, ставшими угрозой для всего мира. В 1970-х годах появилась легендарная группа «А», впоследствии названная «Альфой». В период подготовки к Московской Олимпиаде-80 было создано подразделение антитеррора, считающееся экспертами сильнейшим в мире.

Наравне с «Альфой» в борьбе с террористами действовали и бойцы другого подразделения специального назначения — «Вымпел». Оно было создано в 1981 году в составе нелегальной разведки КГБ и предназначалось для действий за пределами СССР в «особый период».

«Альфа» и «Вымпел» стали основой Центра специального назначения ФСБ, созданного осенью 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост директора Федеральной службы безопасности.

Сотрудниками Центра были освобождены заложники «Норд-Оста» и Беслана, обезврежены одиозные члены бандформирований, эмиссары запрещенной в России международной террористической организации "Аль-Каида" на Северном Кавказе. Значителен вклад российских спецслужб в разгром международных террористов в Сирии.

Органы безопасности – мощная сила, способная эффективно противодействовать угрозам государственной стабильности и жизни российских граждан. Труд множества оперативных сотрудников, работников информационно-аналитических и технических подразделений незаметен для миллионов людей. О профессиональной деятельности работников служб безопасности рядовой гражданин обычно узнает из новостей, когда сообщается о предотвращенных терактах и пресеченных преступлениях. Объясняется это одним из главных правил сотрудников органов безопасности – секретностью.

По понятным причинам, о результатах работы на современном этапе еще не скоро можно будет рассказать. Но заслуги сотрудников органов безопасности и сегодня отмечаются боевыми наградами.