Любовь Аркус о фильме «Брат 3»: «Не приведи боже!»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2022, 17:26 Антон Николаев,

YouTube

Режиссер Любовь Аркус считает невозможным снять римейк фильма «Брат», так как такого уровня произведение мог снять только режиссер Алексей Балабанов. Об этом она сказала в YouTube - шоу «Осторожно, Собчак!», - передает издание «Аргументы недели».

«Не приведи боже! Мне кажется, что у руководителя компании «СТВ» Сергея Сельянова есть отдельный ящик стола, где лежит сценарий римейка «Брата-3», но он никогда на это не пойдет. Я уверена в этом, что сценарии были. Сельянов никогда не позволит, чтобы фильмы Алексея Балабанова делал кто-то. Он никогда не позволит, чтобы Данила Багрова играл кто-то, не Бодров. Ну и кто сейчас Данила Багров? Кто это? Я думаю, что он давно уже умер или спился».

Режиссер Алексей Балабанов умер в 2013 году. Он снял почти два десятка фильмов, среди которых культовые "Брат" и "Брат-2".