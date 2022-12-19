19 декабря отмечается День военной контрразведки России

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19 декабря 2022, 09:22 Татьяна САВКИНА

В этот день в 1918 году фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля, и на их основе образован новый орган - Особый отдел ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР - орган военной контрразведки.

Работа по контрразведывательному деятельности в вооруженных силах в Российской империи проводилась с начала XVIII века, с момента формирования регулярной армии.

Как самостоятельная структура военная контрразведка впервые появилась перед Отечественной войной 1812 года, когда была создана Высшая воинская полиция.

Прообраз современной военной контрразведки возник в январе 1903 года, когда при Главном штабе было создано Разведочное отделение, предназначенное для борьбы со шпионажем. Кроме пресечения иностранного шпионажа, в задачи входило «воспрепятствование тем мерам иностранных государств, которые могли вредить интересам обороны государства».

В Советской России контрразведывательной деятельностью первоначально занимались разрозненно действовавшие органы Военного контроля, созданные Реввоенсоветом, а также чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, образованные Советом Народных Комиссаров РСФСР на фронтах.

С первых дней создания особые отделы всегда осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии с военным командованием. Органы военной контрразведки во многом способствовали победам Красной армии в период Гражданской войны.

Контрразведка внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Все попытки абвера создать внутри СССР устойчивую разведывательную сеть для добычи информации о Красной армии были пресечены. Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам».

Среди важнейших направлений деятельности выделяются мероприятия по обеспечению скрытности подготовки наступательных операций Красной армии, захвату агентов спецслужб фашистской Германии.

На основе вербовки заброшенных агентов органы контрразведки использовали радиоигры для стратегической дезинформации противника в интересах и по указаниям Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии. Благодаря налаженной зафронтовой работе, армейские чекисты нередко располагали подробными сведениями об агентах противника еще в период их подготовки в разведшколах.

Всего за годы Великой Отечественной войны военными контрразведчиками было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше шести тысяч террористов. За линию фронта, в тыл противника, было заброшено около трех тысяч агентов, было проведено свыше 180 радиоигр с разведцентрами противника.

Более шести тысяч армейских чекистов выполнили свой долг до конца, погибли в схватке с врагом. За образцовое выполнение заданий тысячи военных контрразведчиков были награждены орденами и медалями, четверым сотрудникам присвоено звание Героя Советского Союза.

В мае 1946 года органы военной контрразведки были преобразованы в особые отделы и переданы в Министерство государственной безопасности СССР, с 1954 года - Комитет государственной безопасности СССР.

После войны основными противниками военной контрразведки являлись спецслужбы ведущих государств НАТО. Многим военным контрразведчикам довелось выполнять свой воинский долг за рубежом в том числе - в Афганистане, где они обеспечивали безопасность советских войск.

Военная контрразведка в 2004 году была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России, которому подчиняются Управления и отделы ФСБ по военным округам и флотам, внутренним войскам МВД и другим войскам и воинским формированиям.

Задачи органов безопасности в войсках стали гораздо шире и разностороннее тех, которые решались военной контрразведкой в советский период. Но, как и прежде, на первом месте стоит выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, ее Вооруженным Силам.