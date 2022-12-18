Президент Латвии Левитс желает, чтобы состоялся Рижский международный суд над Россией

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18 декабря 2022, 17:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что был Нюрнбергский трибунал, а почему не может быть Рижского суда над РФ?

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что "Россия должна ответить за военные действия на Украине, необходимо вынести обвинения некоторым должностным лицам РФ"...

"Военные действия РФ на Украине - крупнейшее нарушение международного права с 1945 года. Было только одно исключение - Кувейт. В начале 1990-х Ирак напал на Кувейт, но только благодаря США Кувейт вернул свою независимость. Надо дать юридическую оценку военным действиям РФ на Украине".

А в качестве проведения международного трибунала над РФ г-н Левитс предлагает Ригу:

"Был Нюрнбергский трибунал, а может быть и Рижский. Важно, чтобы РФ понесла ответственность и восстановила Украину!"

Меня радует одно - президент Латвии упомянул трибунал в Нюрнберге, а это значит, что он не отрицает суд над нацистами! Идем дальше... Если был трибунал в Нюрнберге, то президент Латвии должен помнить, что такая организация, как СС была признана на веки вечные преступной! Так почему же в Латвии прославляют латышских легионеров СС? Тех, кто воевал за Адольфа Гитлера под фланами СС. Почему? На этот вопрос был получен ответ - "это другое"... А, что другое? Ответа нет!

Как же президент Латвии, отвел глаза от преступлений США в Югославии, Ираке! Оказывается, Америка, по мнению г-на Левитса - "голубь мира"!

Я понимаю, что "лизнуть ручку" США - первое дело для Латвии, а где же самоуважение?

Понятно только, что Латвия желает устроить суд над Россией...