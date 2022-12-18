Латвийский публицист Лато Лапса упрекнул русскоязычных Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 декабря 2022, 17:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националисты Латвии вновь в своем репертуаре - во всех бедах виноваты, конечно, русские!

Я очень хорошо помню, как мне один ответственный "товарищ" в Латвии сказал - "Если возникли проблемы, то винить следует только себя!" Замечу, что он это сказал, когда речь зашла о личной проблеме одного человека. А вот когда речь идет о фактической разрухе в Латвии, то в этом виноваты русские! Как такое может быть? А это и есть образ жизни, мышление многих латышей - свалить всю вину за свою несостоятельность на русских.

Я много раз пыталась получить ответ на вопрос - "Более 30 лет страна получила независимость - почему Латвия за это время только разрушила все, что создали "коммуняки", а своего ничего не построила?" Никто мне ответ на этот вопрос в Латвии не дал! Ни один человек!

Пожалуй, Латвия никогда не была в таком плачевном экономическом состоянии, как сегодня - люди вынуждены выживать, продавать свои квартиры, брать непомерные кредиты, влезать в долги, работать за копейки, чтобы существовать, а правящая и богатая коалиция, которая "заправляет" страной, упорно подогревает межнациональную рознь в стране. Нет сомнений, что таким образом они хотят отвлечь людей о реальных проблем, при этом, конечно, обвиняют всех русских.

Намедни, в публичном пространстве Латвии зашла речь о том, почему русскоязычные Латвии говорят на своем родном языке, а не на государственном... И почему в Латвии должны быть телеканалы, которые вещают на русском? Понятно, что примером стал телеканал "Дождь". Все "баталии" свелись к тому, что в Латвии не нужнен такой канал, да и русский язык без надобности. Особенно отличился латвийский публицист Лато Лапса, который ранее вытаскивал на свет Божий всю личную жизнь президента страны Эгилса Левитса, видимо, желая расправы над главой государства. Вся эта "борьба" закончилась, видимо, неприятностями для самого Лапса, потому как он в дальнейшем "запел" иначе - русские шовинисты, которые не могут оценить благости, которую навалили им нацпатриоты!

Судите сами. В недавних дебатах о русском языке и телеканале "Дождь" публицист заявил: "Все знают, что я очень инклюзивный человек, и есть люди, с которыми я говорю по-русски. Но, когда я слышу, что представитель общественных СМИ стонет, что с ним не хотят говорить по-русски, то могу понять желание, когда кто-то хочет дать в р... русскому шовинисту".

Вона как! Удивительно, однако! Как давать интервью на русском, то Лапса готов, чтобы преобрести популярность, как выпускать книги на "вражеском" языке - нормально, потому как финансовые отчисления падают в карман публицисту, а в остальном - шовинизм! Что за убогая политика?

Я никогда не говорила, что, живя в стране, не нужно знать государственный язык! Никогда! Чем больше мы знаем языков, тем лучше мы познаем мир! Я понимаю, что латыши хотят сохранить свой язык, потому что только он применим в Латвии, и это отлично! Да, я не могу понять, когда человек, проживший 40-50 лет в стране, увы, не может даже пару предложений сказать! Это дикость! Неуважение! Но! Какими оскорбительными методами нацпатриоты заставляют отказаться от родного языка русскоязычных... В ход идет все - закрытие русских школ, запрет на общение даже в публичном пространстве, штрафы и прочие "прелести". Понятно, что любое давление имеет несогласие! А это злит нацпатриотов! Причина проста - правительство Латвии не умеет разговаривать с людьми, оно умеет только приказывать, давить. Вот это называется демократией!

Никогда "указивки", оскорбления не приносили позитива... Только раздражение. И это еще один момент, который показывает, что согласия в Латвии между национальностями нет и в ближайшее время не будет!

​