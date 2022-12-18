По Тверской улице из-за снегопада москвичи передвигаются на лыжах

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2022, 16:05

Фото: АН

Снежный апокалипсис привел к тому, что в самом центре Москвы, на Тверской улице, замечены лыжники. Горожане-спортсмены ловко перемещаются по тротуару в отличие от пешеходов, вынужденных обходить сугробы.

По сообщению синоптиков, снегопад в ближайшие часы не прекратится. По-настоящему зимняя погода продлится как минимум до среды. Говорят, такого снегопада в декабре не было с 1941 года.

В московских аэропортах задержаны или отменены рейсы. Водителей пугают гигантскими пробками. Во дворах люди вынуждены ходить гуськом. Многие падают, врачам в травмпунктах сегодня скучать не придется.