Бывший мэр города Тында Марина Михайлова арестована на два месяца

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18 декабря 2022, 12:11 Источник: Интерфакс

Марина Михайлова, фото: vk.com/maritynda

Бывший мэр города Тында Марина Михайлова в воскресенье арестована по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Благовещенский городской суд сегодня сообщил об избрании меры пресечения Михайловой в виде содержания под стражей до февраля 2023 года.

Решение об аресте чиновницы суд принял, полагая, что, оставаясь на свободе, она может скрыться от органов следствия.

По версии следствия, в июле 2021 году от имени мэрии Тынды Михайлова заключила договор со строительной компанией, которая до августа 2024 года должна была провести капремонт улицы Красная Пресня, а администрация оплачивать выполненные работы по факту. Но в декабре 2021 года мэр Михайлова приняла решение выплатить подрядчику около 132 млн руб. за работы, которые не производились. В августе 2022 года контракт был расторгнут, работы по нему не выполнены.

Михайлова подала заявление об увольнении. Временно исполняющим полномочия мэра назначен его первый заместитель Игорь Сальников.

Михайлова руководила городом с 2018 года.