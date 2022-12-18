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Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко покинул съезд соцпартии после ролика с клеветой на Россию бывшего премьера Греции Ципраса

, 09:38 Источник: ТАСС

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко покинул съезд соцпартии после ролика с клеветой на Россию бывшего премьера Греции Ципраса
Александр Боцан-Харченко, фото: serbia.mid.ru

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко вынужденно покинул съезд входящей в правящую коалицию Социалистической партии Сербии сразу после ролика с заявлениями председателя греческой партии СИРИЗА, бывшего премьера Греции Алексиса Ципраса.

Боцан-Харченко написал на своей странице в Twitter, что был вынужден в самом начале покинуть съезд Социалистической партии Сербии из-за видеосообщения, которое греческий оппозиционер Ципрас начал с лживых обвинений в адрес России. Как сказал дипломат: "Он начал клеветать на мою Родину".

Посол РФ в Сербии с сожалением констатировал, что не присутствовал во время выступления сербского президента Александара Вучича. В своей речи Вучич рассказал о ситуации в Косове и Метохии.

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