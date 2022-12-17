​ В Латвии пропал сбежавший из России актер Андрейс Лиелайс

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17 декабря 2022, 17:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский актер, который весной сбежал из России Андрейс Лиелайс пропал в Латвии... Совершенно серьезно!

Латвия пребывает в поиске - пропал скандальный актер Андрейс Лиелайс. Друзья уже сбились с ног, но человека нигде найти не могут! Я уже грешным делом подумала, а не сбежал ли товарищ в Россию? Ничего удивительного в этом нет - вчера актер еще принимал блага от России, а сегодня - поливает россиян грязью! Политика, простите, вокзальной девицы!

Но человек пропал! Весной, когда товарищ-господин Лиелайс убег из России, якобы, его искали местные службы, чтобы "арестовать", он не вылезал из публичного пространства Латвии... Я тогда дала прогноз - рвется незадачливый актер в депутаты Сейма! Выборы же прошли в Латвии в октябре! Видать, думал болезный, что обливая Россию грязью, "наработает" на кресло депутата парламента! Не получилось! Предателей и в Латвии не любят! Пролетел товарищ Лиелайс на парламентских выборах, как фанера... Обиделса, однако на латвийский народ актер, что не оценили его потуги! И пропал...

"С октября он пропал - отключил все телефоны, ушел из социальных сетей... Очень расстроен провалом на выборах! Многие говорили, что он выбрал не ту партию, но кто ожидал такой исход!? Андрейс тогда объяснил, что не хочет ни с кем контактировать - ему нужно переосмыслить свою жизнь! Пропал..."-заявил друг актера Виестурс Алскнитис.

Стало известно, что актеру не предлагали работу по профессии в Латвии, а "ниже" трудиться он не желал!

Как утверждает друг Лиелайса Алкснитис - "Мы смеемся, он может появиться скоро в программе у Соловьева".

Не на ту лошадку поставил товарищ Лиелайс! Желает переосмыслить жизнь... Думать - раньше надо было... Кому предатели нужны? Как тут не вспомнить пословицу - не плюй в колодец...