ВСУ обстреляли здание вуза в Донецке

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17 декабря 2022, 11:06

Прямые попадания в учебный корпус Академии управления зафиксированы при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина.



Глава города рассказал, что снаряды попали «в учебный корпус № 6 Академии управления» и в «многоквартирный дом по улице Челюскинцев».



Отмечается, что украинская сторона выпустила десять ракет из РСЗО «Град» по Донецку.



Ранее сообщалось, что в результате атак погиб мирный житель