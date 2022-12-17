Сегодня - День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ

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17 декабря 2022, 09:06 Татьяна САВКИНА

Ежегодно 17 декабря отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, установленный Указом Президента России в 2006 году.

Как вид Вооруженных Сил Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Первым главнокомандующим РВСН стал Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Активное исследование ракетных технологий в военных целях началось в 1930-1940-х годах. Первой серийной управляемой баллистической ракетой стала немецкая «Фау-2», впервые запущенная в 1942 году. С военной точки зрения применение «Фау-2» гитлеровской Германией имело небольшой эффект, однако после окончания Второй мировой войны баллистические ракеты стали рассматриваться как наиболее перспективное средство доставки ядерного оружия.

В составе Группы советских войск в Германии была сформирована 72-я инженерная бригада особого назначения, которая в 1947 году была выведена на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Бригада занималась испытательными запусками немецких ракет «Фау-2», а затем - первых советских баллистических ракет, разработанных под руководством Сергея Королева.

В 1957 году был произведен успешный запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Боевая стартовая позиция этих ракет в декабре 1959 года была развернута в Плесецке. Первая советская баллистическая ракета шахтного базирования встала на боевое дежурство в 1962 году, первая ракета с разделяющимися боевыми блоками - в 1970 году. Первые межконтинентальные баллистические ракеты в составе мобильных комплексов на колесном шасси появились в составе РВСН в 1976 году, а первые комплексы железнодорожного базирования - в 1989 году.

Число ракет на боевом дежурстве достигло пика в 1985 году - 2 500 ракет, из них 1 398 межконтинентальных.

РВСН превратились в главную составную часть стратегических ядерных сил страны и внесли основной вклад в достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Ракетные войска стратегического назначения предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения ракетно-ядерными ударами стратегических объектов военного и военно-экономического потенциала противника.

На современном этапе Ракетные войска стратегического назначения России – это три ракетные армии, включающие 12 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, подразделяющихся на стационарные и мобильные.

Дальнейшее развитие РВСН планируется проводить в направлениях сохранения существующей ракетной группировки до истечения предельных сроков эксплуатации и ее перевооружение на новые поколения ракетных комплексов.