В Академии наук обсудили проблемы села и АПК

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16 декабря 2022, 16:53 Александр Малюгин,

15 декабря в здании Президиума Российской академии наук состоялась конференция на тему «Агропромышленный комплекс России в условиях санкций: проблемы и роль науки в их решении». Академики и представители ряда министерств рассказали журналистам об участии учёных в реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, о работе по критическим направлениям в АПК из-за санкций и о других насущных вопросах.



Первым выступил Президент РАН Геннадий Красников. Он сказал, что надеется на важный и полезный разговор, потому что вопросы продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов очень актуальны, как и вообще развитие сельхознаук, достижения технологического суверенитета в АПК. Тем более что у нас достаточно много успехов в этой области и в 2022 году в стране, как известно, достигнут самый высокий урожай – 158 миллионов тонн зерна. Геннадий Яковлевич пожелал присутствующим плодотворной дискуссии.

Затем слово взял ведущий конференции, вице-президент РАН Николай Долгушкин. Он обозначил цель встречи: проинформировать представителей СМИ о том, как научное сообщество в условиях санкций участвует в реализации доктрины продовольственной безопасности, обеспечении роста сельхозпродукции. По последней информации министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, индекс сельхозпроизводства ожидается в этом году на уровне 103,5%. Это очень хороший показатель, учитывая, что падение валового продукта достигнет порядка 3%. Почти все площади под зерновыми засеваются отечественными сортами и гибридами. Причём, наши селекционеры в ведущем научном институте в Немчиновке уже сегодня создали сорта озимой пшеницы с урожайностью в 140-150 центнеров с гектара, с клейковиной более 40%. Это достижение мирового уровня.



Но, по словам Николая Кузьмича, в условиях глобальных вызовов в АПК России отчётливо проявились и серьёзные проблемы, критические направления, которые требуют незамедлительного и адекватного реагирования. И сегодня как никогда необходимо объединить усилия государства, науки и бизнеса. Недавно Президиум РАН образовал Межведомственный координационный совет по научному исследованию в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий. В него вошли учёные, представители Минобрнауки, Минпромторга, Россельхознадзора, Росрыболовства, Рослесхоза, бизнес-сообщества. Это позволит координировать и оперативно внедрять в производство самые разные научные разработки и конкурентоспособные технологии. В первую очередь, в области генетики и селекции.



Затем стали выступать представители науки и министерств. Яков Лобачевский, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН, в частности, сказал, что учёные отделения решают многие проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности страны. Это и сохранение плодородия почв, и борьба с опустыниванием, разработка и внедрение эффективных агроландшафтов и систем земледелия, развитие современных генетических технологий, которые являются основой для создания новых сортов, новых пород животных. Всё более активно сельхознаука занимается разработкой и внедрением биотехнологий, развиваются новые технические средства на основе автоматизации и роботизации процессов, цифровых технологий, искусственного интеллекта, нейронных сетей и т.д. Отделение сельскохозяйственных наук плотно взаимодействует с другими отделениями РАН. «Например, с отделением физики, - рассказал Яков Петрович, - мы выполняем сейчас крупный мега-грант стоимостью около 300 миллионов рублей, исследуя и внедряя спектральные и лазерные технологии, направленные на новые физические воздействия на растения и животных, и получение их новых свойств».



Как сказал далее академик Николай Долгушкин, сельхознауку на 82% финансирует госбюджет, 11% бизнес, а остальное – другие источники. «Мы надеемся, что ситуация вскоре кардинально изменится», - заметил Николай Кузьмич и предоставил слово Вугару Багирову, члену-корреспонденту РАН, директору Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ. Министерством науки и образования за последние три года было создано 150 новых лабораторий, в них привлечено 1500 молодых кадров, а ещё - 50 федеральных научных центров, 30 междисциплинарных научных организаций. Полученные сегодня теоретические знания должны трансформироваться в реальный сектор экономики. «На сегодняшний день наука ради науки никому не нужна, - высказал такую мысль Вугар Алиевич. – Нам нужны конкретные результаты». Было создано 35 селекционно-семеноводческих центров. Ключевая задача – обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. На 20% были увеличены посевные площади под семена высших репродукций подведомственными организациями Минобрнауки. Результаты налицо. Или, скажем, Минобрнауки удалось добиться выделения дополнительно 5 миллиардов рублей для строительства 20 новых птичников, которые могут обеспечить на сто процентов отечественным селекционно-генетическим материалом. «Наши генетические материалы, - подчеркнул Вугар Багиров, - ничем не уступают зарубежным».



Владимир Косолапов, академик РАН, руководитель Секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений, рассказал, что исследования по этой теме проводятся в более чем 40 научных учреждениях, где работают 4900 сотрудников. Направления по поиску мобилизации генетических ресурсов – краеугольный камень для реализации любой селекционной стратегии – связаны с именем знаменитого академика Николая Вавилова. Созданная им коллекция – основа для работы по сохранению и изучению генетических ресурсов пурпурных растений. Она насчитывает 375 тысяч единиц хранения! Так что, генофонд в России имеется, это самая фундаментальная составляющая для отечественной селекции. В последнее время активно осуществляется ДНК-паспортизация образцов коллекции, создаются цифровые продукты для накопления оперативного поиска, аналитики, хранения данных о генофонде. Учёными-растениеводами реализуется стратегия использования биоразнообразия для последующего жёсткого адресного развития селекционного процесса. Ежегодно выезжает от 12 до 15 экспедиций, пополняя свои коллекции, привозя дикорастущие растения, из которых потом создаются замечательные культурные растения. В этом году создан 271 сорт и гибрид российской селекции. Наши учёные, в отличие от зарубежных, создают сорта, ориентированные для каждой природно-климатической зоны. Они не только более продуктивные, но и более устойчивые.

Ирина Лаврентьева, директор Департамента селекции и семеноводства Министерства сельского хозяйства сказала в своём выступлении, что в изменившихся геополитических условиях вопросы продовольственной безопасности становятся особо острыми и важными. По большинству продуктов в России выполняют показатели порогового значения. Однако, с точки зрения фундамента – семян, в стране ситуация не такая хорошая. В 2022 году объём отечественного семенного материала оценивается чуть больше 60%. Наиболее критично – картофель (всего 7%) и сахарная свёкла (1.8%). Поэтому особое значение Министерство сельского хозяйства уделяет этому вопросу. Не забывают и про зерновые, потому что есть желание не только сохранить позиции, но и усилить их. Каким образом можно выправить ситуацию? Прежде всего, это налаживание взаимодействия между бизнесом и людьми, которые отвечают за селекцию. Науки и конечной цепочки всего этого процесса – переработчиков. Например, если мы говорим про сахарную свёклу, это сахарные заводы. Именно переработчики должны определить, какие семена могут быть высеяны, какая свёкла, с какими характеристиками должна быть получена, для того чтобы эти пожелания были переданы непосредственно селекционерам.



Анатолий Алтухов, академик РАН, руководитель Секции экономики, земельных отношений и социального развития, сообщил, что востребованность экономистов-практиков сейчас очень высока. Но есть и проблема оторванности от производства, «от той земли, по которой мы ходим», как выразился Анатолий Иванович. Нормальный экономист должен знать не только экономику, но и социальные проблемы села. Некоторые документы федерального значения, касающиеся этих вопросов, принимаются в спешке. Например, два года назад приняли Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. И сейчас многие её положения уже устарели – из-за тех показателей и процессов, которые происходят в стране. Есть большая проблема - доходы населения. Они выросли с 2014 по 2021 год на 44%. Но цены за это время выросли на 64%. И вот 20% - разрыв. И покупательная способность упала, внутренний рынок не работает. Не удаётся до конца обеспечить население продуктами питания по доступным ценам. «Мы даём свои предложения и Министерству сельского хозяйства, и в Государственную Думу, но всегда упираемся в такой момент: не хватает денег, - заметил Анатолий Иванович. – На этой встрече звучит много интересных, дельных предложений, но надо всегда учитывать социально-экономическую ситуацию, которая на данный момент в стране. И всегда корректировать планы. Мы не должны потерять перспективу, но и надо иной раз спускаться на нашу грешную землю».



На встрече в Российской академии наук выступающие затронули разные вопросы. Независимость в обеспечении семенами основных сельхозкультур, племенным молодняком, кормами, средствами защиты, техникой и оборудованием, в том числе для пищевой промышленности. Сохранение плодородия почв, предотвращение опустынивания земель, биологизация земледелия, охрана окружающей среды, декорбонизация, внедрение в сельском хозяйстве цифровых сервисов, создание к 2030 году единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Развитие биотехнологий, вопросы качества и безопасности продуктов питания, в том числе производства продуктов для функционального, специализированного и детского питания, взаимодействия научных коллективов с бизнес-сообществом, учебными заведениями, работа с молодыми учеными, подготовка научных кадров и др. Дискуссия в особняке Президиума Российской академии наук была очень креативной и плодотворной. Теперь надо воплощать все эти идеи в жизнь.