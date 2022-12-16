Экономист Разуваев спрогнозировал рост зарплат в РФ из-за нехватки рабочей силы

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2022, 16:27 Антон Николаев,

Александр Разуваев считает, что нехватка рабочей силы приведет к росту зарплат в России в ближайшее время. Он также предположил, что в России увеличится доля мигрантов из-за крепкого рубля. Такое мнение Разуваев высказал изданию «Аргументы недели».

«Если есть нехватка рабочей силы, значит будут расти зарплаты. Это рынок соискателя, это очень важно. Понятно, что это отдельные специальности, но это момент положительный. Экономику делают люди, а переводить ее на военные рельсы - это в значительной степени слить все достижения последних двадцати лет. Важнейший момент, что это все накладывается на сильный рубль. Крепкий рубль приводит к тому, что выгодно будет сюда ехать трудовым мигрантам из Центральной Азии. Их будет больше».

Ранее ЦБ РФ зафиксировал нехватку рабочей силы во многих отраслях на фоне частичной мобилизации. По мнению регулятора, это может повысить уровень инфляции.