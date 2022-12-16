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В Роспотребнадзоре показали видео с кроликом, дегустирующим капусту в супермаркете, и объяснили, чем это опасно

, 14:35 , Журналист

В Роспотребнадзоре показали видео с кроликом, дегустирующим капусту в супермаркете, и объяснили, чем это опасно
Фото: Unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовало любопытное видео, на котором фигурирует симпатичный кролик, символ наступающего Нового года. На записи ушастый представитель грызунов поглощает капустные листья с прилавка в продуктовом магазине.

Специалисты предупредили, что «данный продегустированный товар небезопасен».

Дело в том, что милый на вид кролик считается переносчиком ряда опаснейших заболеваний, среди которых туляремия. Заражение этой инфекцией характеризуется интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфатических узлов.

Видимо, очень вкусная капуста.
Видимо, очень вкусная капуста.

Главный санврач Красноярского края Дмитрий Горяев недавно сообщил о первом за десять лет случае заболевания туляремией в регионе. Один охотник заразился при контакте с сырым мясом зайца. Так что тем, кто уже посмотрел видео, советуют сделать соответствующие выводы.

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