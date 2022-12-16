Украинский генерал Залужный: российская мобилизация сработала

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16 декабря 2022, 12:05 Анатолий Гольдман,

globallookpress.com

Издание опубликовало только основные моменты интервью, однако даже так оно вышло довольно большим.

Описывая ситуацию на фронте со стороны ВСУ, Залужный посетовал на то, что наша армия не дает Украине передышки, столь нужной для перегруппировки ее войск: «Но ситуация работает и в обратную сторону, они [ВС РФ] делают все возможное, чтобы не дать нам перегруппироваться и ударить. Поэтому вы и видите бои на протяжении всего 1500 километрового фронта. Где-то более интенсивно, где-то менее, но они сковывают наши войска, чтобы не позволить нам перегруппироваться. Факт того, что они сражаются, – очень плох, разумеется. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто изматывает Вооруженные Силы Украины». Его слова вполне себе соответствуют действительности, огневое поражение, которое наша армия наносит войскам Украины, и постоянные наступления на разных участках фронта действительно заставляют ВСУ расходовать свои резервы, отправляя их на проблемные участки фронта.

«Поэтому, как и во время Второй мировой войны, у меня нет сомнений насчет этого, вполне вероятно, что где-то за Уралом они готовят новые ресурсы. Они готовятся на 100%». Здесь под “ресурсами” Залужный имел в виду обмундирование, вооружение, технику и подготовку солдат. Поскольку обе стороны уже признали, что конфликт будет носить затяжной характер, то вопрос налаженного производства с целью восполнения необходимых ресурсов становится жизненно необходимым для нас. Очевидно, что Залужный располагает какой-то информацией о процессе нашей подготовки, раз у него “нет сомнений”.

“Вторым, более важным стратегическим вопросом для нас является создание резервов и подготовка к войне, которая начнется в феврале, в лучшем случае – в марте, в худшем – в январе. Она может начаться не на Донбассе, но в направлении Киева со стороны Беларуси, я не исключаю и южного направления”. Прогнозы многих военных аналитиков и мнения Залужного схожи в том, что горячая фаза боевых действий возьмет свое место в 2023 году: «Да простят меня солдаты в окопах, но накопление ресурсов сейчас гораздо важнее, нужно готовиться к тяжелым и затяжным сражениям, которые могут начаться в следующем году». И наша, и украинская сторона будет пытаться достигнуть успехов на направлениях, которые считают для себя стратегически важными. Залужный считает возвращение нашей армии на север Украины весьма вероятным.

Третьим стратегическим вопросом генерал ВСУ считает ПВО: “По моему личному мнению, я не эксперт по энергетике, но мне кажется, что мы находимся на грани. Мы балансируем на очень тонкой грани”. “Можете ли вы представить, в каком настроении будут войска? Без воды, света и тепла, сможем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения боев?”. Залужный указывает на цели, которые, по его мнению, преследует МО РФ при ударах по энергетической инфраструктуре. Снижение боевого потенциала и трудности при подготовке резервов – то, с чем столкнется Украина при положительном для нашей стороне результате.

Также генерал ВСУ упомянул и мобилизацию в России: «Российская мобилизация сработала. Это неправда, что проблемы [во время мобилизации] настолько ужасны, что эти люди не будут сражаться. Они будут».

Но теперь самое интересное. Последняя фраза Залужного, или, по крайней мере, то, что для нас оставил “The Economist”, следующая: «Мы оцениваем резерв [РФ] в 1.2–1.5 миллионов человек… Русские готовят 200 тысяч свежих войск. У меня нет сомнения, что они готовят новый бросок под Киев».