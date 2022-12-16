Ребенок, впавший в кому после врачебной ошибки, скончался в день приговора

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16 декабря 2022, 11:36 Источник: Московский Комсомолец

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ребенок, впавший в кому после врачебной ошибки, умер в день вынесения приговора виновным. Малыш был в течение трёх лет в коме.

История произошла в 2019 году. Семейная пара решила обратиться к стоматологу, чтобы их ребенку вылечили зуб. Тогда мальчику было неполных три года. При чем он страдал тяжелым заболеванием – поражением центральной нервной системы. Ещё он перенес тяжелую черепно-мозговую травму после падения. Родители провели несколько процедур, чтобы получить одобрение на лечение у стоматолога. После результатов анализов, их пригласили на приём.

Мальчику сделали анестезию, но, видимо, превысили норму введения лекарства. В итоге у ребенка остановилось сердце. Малыша реанимировали, но он впал в кому из-за сильного повреждения мозга.

В отношении врача возбудили уголовное дело. Суд дал медику 4 и 3,5 года лишения свободы условно. В этот же день ребенок скончался.