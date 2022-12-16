Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Стрелков заявил, что «нисколько не удивлен» тому, что телеведущий Соловьев отказался от дебатов с ним

, 09:24

Стрелков заявил, что «нисколько не удивлен» тому, что телеведущий Соловьев отказался от дебатов с ним
Телеведущий Владимир Соловьев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков заявил, что «нисколько не удивлен» тому, что телеведущий Владимир Соловьев отказался проводить с ним дебаты. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Стрелкова.

Ранее на текущей неделе экс-командир ополченцев вызвал раскритиковавшего его Соловьева на дебаты. Журналист, выступая в эфире своей программы на «России 1», отказался дискутировать со Стрелковым, назвав того «дурачком» и «ничтожеством».

«Нисколько не удивлен — именно данный ответ и прогнозировал», — отметил Игорь Стрелков.

Он добавил, что никогда не окажется «в одном окопе» с таким человеком, как Владимир Соловьев.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика