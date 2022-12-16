СПБ Биржа изменилась в лице акционеров

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16 декабря 2022, 19:30

Российский финансовый рынок ищет способы если не избавления от санкционных наручников, то хотя бы их ослабления. Недавно стало известно о выходе из состава акционеров Санкт-Петербургской биржи подсанкционного Совкомбанка. Как сообщает РБК, ранее из капитала биржи вышел также находящийся под санкциями банк ВТБ. Теперь среди акционеров СБП Биржи не осталось «санкционноокрашенных».

История с продолжением

Еще год назад эксперты оценивали финансовые перспективы СПБ Биржи более чем радужно. Предполагалось, что к своему 25-летнему юбилею, который одна из старейших бирж в России отмечает в этом году, ее капитализация может удвоиться, достигнув 2,5 млрд. долларов США. Предпосылки в этому действительно были. Осенью прошлого года СПБ Биржа успешно провела IPO по верхней границе заявленного ценового диапазона. По итогам размещения компания смогла привлечь 175 млн. долларов США, реализовав более 15 млн. обыкновенных акций по цене 11,5 долларов за одну ценную бумагу, что превысило 13% акционерного капитала компании. Председатель совета директоров АКБ «Держава» Ентц Сергей Леонидович, являющийся одним из миноритарных акционеров СПБ Биржи, называл главным преимуществами площадки и основой ее будущего развития тот факт, что биржа предоставляла возможность частным инвесторам получить комфортный и технологичный выход на глобальные рынки капитала.

Организация торгов иностранными ценными бумагами была «коньком» СПБ Биржи. На протяжении последних восьми лет на бирже активно торгуются ценные бумаги иностранных эмитентов. Именно поэтому введение Западом санкций и последовавшие ответные защитные меры Центробанка спровоцировали серьезные проблемы в этом сегменте рынка, а торговля иностранными ценными бумагами практически остановилась.

За год торги иностранными акциями на СПБ Бирже упали почти в 12 раз в стоимостном выражении. Если в ноябре 2021 года на бирже были заключены сделки с «иностранцами» на сумму, превышающую 40 млрд. долларов, то в текущем ноябре всего на 3,5 млрд. долларов.

Но есть и хорошие новости. Число сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в ноябре 2022 года заметно подросло – почти на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, а среднедневной объем торгов в этом сегменте увеличился на 41,18% и составил $170 млн. В целом в режиме основных торгов в ноябре было заключено на 1,6 млн. сделок больше, чем в октябре 2022 года, а численность активных инвестсчетов превысила 205 тыс., увеличившись за месяц на 17,17%. Индекс SPB100, который показывает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в ноябре поднялся почти на 5,5%.

Активную переориентацию на Восток СПБ Биржа запустила еще летом, открыв торги акциями гонконгских компаний, среди которых Alibaba, Li Auto, Baidu, Xiaomi. В ноябре стоимость сделок с бумагами из Гонконга подросла почти на 76%, превысив 1 млрд. гонконгских долларов (более $130 млн.).

5 декабря СПБ Биржа в очередной раз расширила перечень торгуемых на площадке бумаг эмитентов из Гонконга на 21 позицию. В том числе за счет крупнейших китайских банков ICBC и Bank of China. В итоге, в настоящее время биржевым инвесторам площадки стали доступны номинированные в гонконгских долларах бумаги 79 эмитентов.

СПБ Биржа расширяет возможности торговли и ценными бумагами Казахстана. Недавно компания объявила о том, что частные российские инвесторы получат доступ к вторичным торгам акциями казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз».

Санкционное отягощение

Неблагоприятный санкционный анамнез СПБ биржи до недавнего времени был отягощен и подсанкционностью части его акционеров. Как сообщает издание РБК, по состоянию на февраль 2022 года, крупнейшими акционерами СПБ Биржи были структуры Freedom Holding - 14,5%, а также банки ВТБ – 9,3% и Совкомбанк – 8,6%. По информации РБК, и ВТБ, и Совкомбанк, в отношении которых введены строгие санкционные ограничения, вышли из состава акционеров СПБ Биржи. Как следствие, степень санкционной «токсичности» биржи заметно сократилась, что, возможно, поможет компании выстоять и в этот кризисный период.

Оставшихся акционеров-юрлиц биржи, включая Freedom Holding, венчурный фонду Amereus Group, контролирующей Тинькофф Банк TCS Group и БКС, санкции обошли стороной.

Часть достаточно крупных долей в капитале СПБ бирже принадлежит физлицам: генеральному директору СПБ Биржи Роману Горюнову, председателю совета директоров банка «Держава» Сергею Ентцу, а также братьям Ивану и Вадиму Тырышкиным.

Кто есть кто

Что известно о бывших и нынешних акционерах СПБ Биржи?

Сначала о бывших. Совкомбанк купил 3,3% акций биржи в 2019 году, а затем на протяжении нескольких лет наращивал свою долю в капитале компании. C 2020 года банк относится к категории системно значимых российских банков, а именно против них было направлено большинство блокирующих санкций.

5-процентную долю СПБ Биржи ВТБ приобрел весной 2021 года, выкупив пакет обыкновенных акций у ассоциации НП РТС, бывшей на тот момент основным акционером компании. За год увеличив долю в капитале площадки почти вдвое, в мае 2022 года на тот момент уже подсанкционный банк ВТБ покинул состав акционеров биржи по итогам сделки, результаты которой не разглашались.

Внимание международной Freedom Holding СПБ биржа привлекла в марте 2020 года. Долгое время компании «Фридом Финанс» (российский бизнес международного холдинга) принадлежало почти 13% биржи, после передачи в прошлом году 10%-процентного пакета в pre-IPO фонд, доля компании в моменте сократилась до 3%. Но уже к весне текущего года восстановилась до 14,5%.

Летом 2022 года основатель инвесткомпании «Фридом Финанс» Тимур Турлов, входящий в список Forbes, отказался от гражданства России, став гражданином Казахстана. А в октябре 2022 года было объявлено о продаже ИК «Фридом Финанс» заместителю гендиректора инвесткомпании Максиму Повалишину «в связи с нарастающими геополитическими рисками». В результате ребрендинга сменилось и название. Теперь это «Цифра брокер».

Венчурный фонд Amereus Group, принадлежащий председателю совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» Максиму Воробьеву, вошел в состав акционеров биржи в апреле 2021 года с пакетом в 5,54%. По последним данным, сейчас его доля составляет 4,3%.

Таким же пакетом в 4,3% владеет и TCS Group, материнская компания Тинькофф Банк. В капитал СПБ Биржи холдинг вошел летом 2021 года после подписания меморандума о сотрудничестве с НП РТС в рамках Петербургского международного экономического форума. Не исключено, что ребрендинг ожидает и Тинькофф Банк. После продажи своей 35-процентной доли в TCS Group компании «Интеррос» отец-основатель группы Олег Тиньков, отказавшийся от российского гражданства, но при этом попавший под британские санкции, предъявил свои права на бренд «Тинькофф», пообещав забрать его из России. В банке поспешили заявить, что несмотря на то, что «все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку», компания все-таки планирует ребрендинг, так как «давно готовилась к этому шагу». Пока ребрендинг так и не случился.

Инвесткомпания «БКС Мир инвестиций» вошла в число акционеров СПБ Биржи летом 2021 года, когда выкупила 2,5% акций (сейчас долю оценивают в 2,2%) торговой площадки НП РТС. Председатель правления БКС Олег Михасенко назвал это выгодной стратегической инвестицией.

Сооснователь СПБ Биржи Иван Тырышкин вместе со своим братом Вадимом владеют 7,4% акций СПБ Биржи через ЗПИФ «Экватор+». В начале 2000-х Иван Тырышкин возглавлял НП РТС, ставшее впоследствии основным владельцем СПБ Биржи, а в 2011 году сам вошел в капитал торговой площадки. В марте 2022 года Тырышкин возглавил совет СПБ Биржи, но уже в июне был вынужден его покинуть после того, как попал под британские санкции, допускающие заморозку активов.

Гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов, являющийся по совместительству президентом НП РТС, а также членом совета директоров биржи и председателем правления компании, владеет 6,7% акций. В октябре 2022 года Роман Горюнов заявлял, что СПБ Биржа готовится совершить обмен частью заблокированных из-за санкций активов на свободно обращающиеся на рынке с одним из иностранных инвесторов. Речь шла про сумму порядка $300 млн. Таким образом «вернуть» на торги удалось около 10% активов, попавших под блокировку.

Председатель совета директоров банка «Держава» Сергей Леонидович Ентц через ЗПИФ «Москва» владеет 3,9% акций торговой площадки. Сергей Ентц выкупил пакет у банка «Держава» как физическое лицо осенью 2020 года. Сделка была закрыта в марте 2021 года. АКБ «Держава» еще с 2017 года владел долей в капитале СПБ Биржи, приобретя ее по инициативе Сергея Ентца, поверившего, как он сам признается, в команду талантливых менеджеров НП РТС. На тот момент, как и сейчас, биржа испытывала определенные проблемы.

Сергей Ентц говорит, что несмотря на возникающие сложности, Санкт-Петербургская биржа всегда развивалась динамично не только благодаря тому, что площадка давала инвесторам доступ к торгам иностранными ценными бумагами, но в не меньшей степени за счет своей технологичности. Глава совета директоров банка «Держава» надеется, что технологичный подход к организации всех бизнес-процессов позволит СПБ бирже активно двигаться дальше, преодолевая трудности.