В кабинете коменданта полиции Польши взорвался подарок, преподнесенный службами Украины

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15 декабря 2022, 17:56 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В кабинете коменданта польской полиции Ярослава Шимчика взорвался подарок, преподнесенный украинскими службами. Об этом заявили в ведомстве.

Вследствие взрыва пострадал сам комендант: его направили в госпиталь с легкими травмами.

«В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — отмечается в ведомстве.

Сегодня, 15 декабря, глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о намерении страны передать Украине необходимые вооружения для укрепления боевых позиций в ходе СВО.