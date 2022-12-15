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В кабинете коменданта полиции Польши взорвался подарок, преподнесенный службами Украины

, 17:56 Источник: РИА Новости

В кабинете коменданта полиции Польши взорвался подарок, преподнесенный службами Украины
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В кабинете коменданта польской полиции Ярослава Шимчика взорвался подарок, преподнесенный украинскими службами. Об этом заявили в ведомстве.

Вследствие взрыва пострадал сам комендант: его направили в госпиталь с легкими травмами. 

«В помещении, прилегающим к кабинету главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — отмечается в ведомстве. 

Сегодня, 15 декабря, глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о намерении страны передать Украине необходимые вооружения для укрепления боевых позиций в ходе СВО.

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