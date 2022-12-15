The Telegraph: Бахмут – странная и бессмысленная ловушка, истощающая уставшую армию Украины

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15 декабря 2022, 14:57 Анатолий Гольдман,

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

9 декабря в видном британском издании “The Telegraph” вышла статья, освещающая положение дел в “городе-мясорубке” Бахмуте. Но я решил не ограничиваться одним изданием, а просмотрел отчеты сразу 4 западных СМИ и в каждом нашел немного полезной информации.

Бои за город идут с мая, но их интенсивность возросла с августа после падения Попасной, Северодонецка и Лисичанска. В начале декабря, когда три населенных пункта на юге от города были захвачены нашей армией, обстановка для ВСУ значительно ухудшилась.

“На одно имеющиеся у нас артиллерийское орудие ¬– у них приходится девять” – так комментирует один из украинских солдат обстановку на бахмутском направлении журналисту “The Telegraph”. Перевес в тяжелых вооружениях необходим для проведения наступательных операций, поэтому его созданием занимались с самого начала битвы за Бахмут.

“Украинская армия платит высокую цену за удержание города, однако, иногда перед лицом сокрушающей их артиллерии” – еще один комментарий журналиста, подтверждающий наше превосходство в артиллерии.

Плотность огня тяжелых вооружений настолько высока, что окрестности города уже давно напоминают кадры из Первой мировой войны. “The Economist” пишет об этом так: “Кадры из Бахмута, снятые на беспилотник, показывают, что город выглядит так, будто в него попала ядерная бомба, от зданий остались одни фасады”.

Точные цифры потерь не приводит ни одно из изданий, ограничиваются лишь приблизительной цифрой в “60-70” убитыми за день, зато пишут о ситуации в госпиталях: “Видеоматериалы из украинских госпиталей показывают хирургов, пытающихся стабилизировать состояние тяжело раненых украинских военных, прибывающих в непрерывном порядке”. “Непрерывный порядок” поступающих раненых, разумеется

“The Guardian” тоже не побоялся отправить в Бахмут своих журналистов. Они пообщались с местным населением и даже вставили в свою статью слова украинского солдата о настроениях оставшегося в Бахмуте населения: “80 процентов населения вокруг – про-российское. Это те, кто не уехал. Большинство из тех, кто все еще здесь – ждут приход Русского Мира”.

А вот тут уже “Financial Times” пересказывают слова мужчины, одного из жителей окрестностей города, он жалуется на излюбленную ВСУ тактику размещения своих войск рядом с домами мирных жителей: “Он не хотел идти домой, потому что он три раза попадал под артиллерийские обстрелы, разрушившие его стены [дома]. Он обвиняет в разрушениях украинских военных, засевших по соседству, и это сделало его мишенью, приведя войну к его порогу”.

Учитывая стратегическую ценность Бахмута, описанную в интервью разведчика ВС РФ “Lenta.ru”, положение ВСУ в нем можно рассматривать как критическое. Войска Украины покинуть город не могут, иначе будет нарушена целостность обороны в этом регионе, а за его удержание они платят очень высокую цену. Необходимость постоянной переброски людских ресурсов в виде резервов сковывает их возможности наступать в других местах. Впрочем, именно ближайшие недели покажут, что стоит ожидать от “Бахмутской мясорубки”.