Бывшие сожительницы Дмитрия Захарченко могут остаться без часов

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15 декабря 2022, 13:52 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Изъятые в ходе дополнительных обысков у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких активы могут конфисковать в пользу государства. В их числе - две квартиры и два машино-места в недостроенном элитном доме, а также множество ювелирных изделий, дорогостоящих часов и наличность. Напомним, что ранее у Захарченко уже были конфискованы активы, оцениваемые в 10 млрд рублей.



В ходе дополнительных обысков, проведенных СКР и ФСБ, у бывших сожительниц полковника, были найдены и изъяты доллары, евро, рубли, рупии, иены. В российской валюте они оцениваются в десятках миллионов рублей.



Помимо прочего, конфискованы многочисленные драгоценности, наручные часы Ulysse Nardin и Cvstos Challenge, Omega, Chanel, Chopard, TechnoMarine, Dior, Rolex, Rolex Deep Sea, Audemars Piguet, Harry Winston, а также документы на две квартиры площадью 123 и 118 кв. м и два машино-места, расположенные в ЖК «Академ-Палас» в Москве на проспекте Вернадского.



Прокуратура Москвы потребовала обратить все эти активы в доход государства, однако адвокат Дмитрия Захарченко сообщила, что всё это имущество не может быть конфисковано, поскольку является вещественным доказательством по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере). Она обращает внимание и на то, что с момента принятия судебного решения о конфискации активов (сентябрь 2016-го) исковой срок в три года надзором уже пропущен. Помимо этого, адвокат считает, что с иском обратился ненадлежащий орган, так как прежде активами Захарченко занималась Генеральная, а не Московская прокуратура.



Напомним, что ранее бывший полковник был приговорён к 16 годам строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Он был признан виновным в получении взяток, оцениваемых в 1,4 млрд руб.



