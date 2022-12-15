В Киргизии чиновнице запретили выступать с докладом на русском языке

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15 декабря 2022, 13:55 Источник: Известия

wikipedia.org

Министру природных ресурсов, экологии и технадзора Киргизии Динаре Кутмановой запретили выступать с докладом на русском языке, несмотря на то, что в республике он также считается официальным. По словам спикера парламента Нурланбека Шакиева, чиновница должна говорить только на киргизском.

Во время заседания участники встречи обсуждали методы борьбы со смогом в Бишкеке. Кутманова попросила дать ей слово, чтобы она зачитала данные из своего доклада на русском. Но её прервал Шакиев, сказав, что чиновнице не разрешали говорить на этом языке. Кутманова, в свою очередь, заявила, что право ей предоставили депутаты, в том числе и сам Нурланбек Шакиев. Однако спикер заявил, что впервые об этом слышит и добавил, что её вступление должно быть только на официальном языке.