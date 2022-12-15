В Петербурге ветераны ВОВ получат по десять тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

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15 декабря 2022, 11:46 Источник: РИА "Новости"

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, https://unsplash.com/photos/rPjFzrpUR1g

К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда участники ВОВ, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и некоторые другие категории граждан, проживающие Петербурге, получат выплаты.

В Смольном сообщили, что в связи с празднованием 18 января будущего года 80-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда устанавливается дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека.

Речь идет о гражданах Российской Федерации, которые имеют место жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданах без определенного места жительства из числа инвалидов и ветеранов ВОВ.