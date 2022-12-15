В Институте Африки РАН прошла встреча по подготовке крупного научного форума

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15 декабря 2022, 11:16 Александр Саргин

В Москве состоялась встреча с представителями посольств государств Африки, аккредитованных в столице России, по подготовке Научного форума «Россия-Африка: диалог в научных исследованиях встреча с представителями посольств государств Африки».

Мероприятие прошло в Институте Африки Российской академии наук (РАН). Место проведения этой важной встречи с представителями посольств государств африканского континента было выбрано отнюдь не случайно, поскольку именно это научно-исследовательское бюджетное учреждение в составе РАН является ведущим центром российской африканистики.

К сожалению, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Владислав Панченко не смог принять участие в этом мероприятии, однако он передал приветственное послание его участникам, которое и было зачитано:

«Понимание необходимости налаживания более глубокого и тесного научно-технического сотрудничества между Россий и странами африканского континента отражает общеизвестную важную роль науки в современном обществе вне зависимости от его географических координат, - подчеркнул академик Панченко. - Это верно как для Европы и Америки, так и для Азии и Африки. Вопрос лишь в степени развитости научной сферы в конкретной стране, в ее способности выполнять эту роль наиболее эффективно. Выравнивать эту способность и призвано международное научно-техническое сотрудничество, как его понимают в России. Именно с этих позиций мы подходим к выстраиванию научных связей с Африкой: какую пользу от них получит каждая из сторон, каким может быть их содержание и уровень. На эти вопросы нам вместе предстоит найти ответы в ходе научного форума».

Стоит отметить, что уже более полувека научные сотрудники Института Африки РАН ведут исследования исторических, социально-политических, экономических и этнокультурных проблем африканского континента. Институт Африки был образован в октябре 1959 года, то есть в канун крушения колониальной системы. Появление на политической карте мира нескольких десятков независимых государств и связанное с этим кардинальное изменение международной обстановки требовало детального анализа, осуществление которого и было поручено вновь созданному Институту Африки РАН.

Что касается проводимого в нем мероприятия, то оно прежде всего было направлено как на демонстрацию реальных научных проектов и программ, реализуемых Российской Федерацией со странами Африки, так и на дальнейшее плодотворное обсуждение планов сотрудничества научных сообществ России и африканских государств.

«У российской стороны есть отчетливое понимание того, что среди африканских стран наука, тем более современная наука, востребована далеко не в одинаковой степени, - говорилось далее в послании Владислава Панченко. - Этим объясняется ограниченный состав приглашенных на сегодняшнюю встречу представителей африканских посольств – тех стран, где, на наш взгляд, наука получила на сегодняшний день наибольшее развитие и где занятые в ней национальные кадры готовы к равноправному взаимодействию с учеными других стран, в том числе российскими».

По словам ученого, остается только выработать повестку такого сотрудничества, которое может осуществляться «в различной форме, вплоть до совместных исследований». Академик считает, что для российской стороны интерес представляет не только национальная наука отдельных африканских стран, но и «возможность взаимодействия» с общеафриканскими научными организациями, объединяющими исследователей одного профиля, с общими научными интересами. Панченко говорит, что «мы ставим перед собой такую цель, чтобы лучше понять потенциал африканской науки в целом».

Напомним, что одной из основных целей мероприятия, было доведение информации до представителей посольств о проведении международного научного форума «Россия-Африка: наука – образование – сотрудничество», организованного на полях Саммита Россия-Африка в 2019 году, и о планах проведения аналогичного мероприятия в 2023 году.

Академик Панченко подчеркнул, что тогда, в 2019 году, был сделан первый шаг к налаживанию системного научного сотрудничества между Россией и заинтересованными в этом африканскими странами, а сейчас речь идет о подготовке к следующему шагу в сближении сторон в такой сфере, как наука.

«На сегодняшней встрече с российской стороны представлены разные организационные формы отечественной науки – преимущественно академической (РАН) и университетской, - напомнил Панченко, - хотя интерес к развитию научных связей с отдельными африканскими странами проявляют и удовлетворяют, как мы знаем, ряд российских ведомств (прежде всего медицинских), а также исследовательские подразделения российских компаний, имеющих бизнес интересы в Африке».

Председатель Совета РФФИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Владислав Панченко в заключение сказал, что он «очень надеется» на плодотворное обсуждение вопросов повестки встречи, результаты которого «будут безусловно использованы» обеими сторонами для успешной подготовки и проведения научного форума «Россия-Африка». Что ж, на сегодняшний день можно сказать, что надежды ученого сбылись.