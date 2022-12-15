Алиханов: жители ФРГ приезжают в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ в Германии

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15 декабря 2022, 10:33 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/klgdru

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что немцы приезжают в Калининграде перезимовать из-за высоких цен в Германии на коммунальные услуги.

Губернатор самого западного региона Российской Федерации Антон Алиханов в интервью РИА Новости поделился: «С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать».

По данным Алиханова, аренда квартиры и оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде обходятся как один месяц в немецком Дюссельдорфе.

Глава Калининградской области считает, что при такой ситуации смогут заработать жители региона, сдающие свое жилье в аренду.