Алиханов: жители ФРГ приезжают в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ в Германии

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что немцы приезжают в Калининграде перезимовать из-за высоких цен в Германии на коммунальные услуги.
Губернатор самого западного региона Российской Федерации Антон Алиханов в интервью РИА Новости поделился: «С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать».
По данным Алиханова, аренда квартиры и оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде обходятся как один месяц в немецком Дюссельдорфе.
Глава Калининградской области считает, что при такой ситуации смогут заработать жители региона, сдающие свое жилье в аренду.