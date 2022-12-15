WarGonzo: войска Украины нанесли утренний удар по столице ДНР не из «Градов», а из натовской РСЗО производства Чехии «Вампир»

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15 декабря 2022, 10:29

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нанесли утренний удар по столице ДНР не из установок «Град», а из натовской реактивной системы залпового огня производства Чехии «Вампир». Об этом написал Telegram-канал WarGonzo.

«Как сообщают источники проекта WarGonzo, работающие с данными радиоперехватов, по центру Донецка бьют отнюдь не из “советских” “Градов”, а из натовской РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа с названием “Вампир” (Vampire)», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, донецкий мэр Алексей Кулемзин отметил, что город подвергся самому массированному удару со стороны подконтрольных Киеву войск с 2014 года.