Эксперт Сафонов: «Отмена удаленной работы из-за границы может ударить по компаниям РФ»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2022, 17:45 Антон Николаев,

globallookpress.com

Проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов считает, запрет удаленной работы из-за рубежа может вызвать дефицит кадров в России. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Прибегать к таким методам нужно осторожно, так как это сразу же обострит проблему кадрового дефицита на российском рынке труда и снизит конкурентоспособность российских компаний. Здесь больше рисков, чем выгод. Не нужно забывать, что у нас есть работники - иностранные граждане, которые могут работать из-за рубежа в рамках удаленной занятости. В этом случае это тоже может сильно ударить по квалификации специалистов и навредить российским компаниям, которые в рамках уходов зарубежных представительств, наладили взаимоотношения с той частью делового сообщества. У нас длительный период времени снижается численность рабочей силы, поэтому нужно думать о том, чтобы не наломать дров».

Ранее издание «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщило, что удаленную работу из-за рубежа могут запретить. Как утверждают источники , такой законопроект может быть внесен в Госдуму до конца года.