Русская армия воюет против Антихриста и наступления апокалипсиса

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2022, 15:27

В 1480 году Россия окончательно освободилась от монгольского ига, став единственным на тот момент суверенным православным государством, и в следующем веке константинопольский патриарх даровал Русской церкви автокефалию (независимость). Он указал в своей уложенной грамоте, что Москва отныне – Третий Рим.



1917 год с последующими гонениями на верующих – это своего рода репетиция конца света. Любопытнейший факт: 13 октября 1917 года митрополит московский Тихон направил Синоду донесение о том, что в селе Коломенском в подвале храма обнаружена икона Богородицы, где она изображена как царица – с короной, скипетром и державой. «Державная икона Божией Матери» – так назовут её впоследствии. Икона не древняя, приблизительно конца XVIII века (не старше)… – говорится в донесении митрополита. Если искать мистическое объяснение этой находке, то напрашивается такая мысль: в связи с гибелью монархии Божия Матерь напомнила, что цари приходят и уходят, а Покров Богородицы всегда над Россией. Святая Русь осталась жива даже и под игом богоборцев. Именно роль катехона суждено ей было сыграть в 1945 году.



Особенность русского народа, как и ранее византийцев, состоит в том, что он создан самим актом крещения в Церковь Христову. До Крещения Руси никакого русского народа не существовало – была лишь совокупность многих языческих племён, населявших Русь, в том числе и не славянских. И с православной точки зрения существует русский народ лишь до тех пор, пока хотя бы часть его хранит православие. А если перестанет хранить, он будет страшно покаран Богом, как это уже и происходило в ХХ веке. Наряду с отступлением от веры случился и великий подвиг многих тысяч святых новомучеников, принявших от советской власти страдания и смерть за веру, поэтому народ был помилован Богом и всё ещё существует. Есть мнение, что новое отступление от веры будет уже последним и народ исчезнет. Важно понимать: храня православие, мы храним Россию.



Существуют пророчества русских святых о том, что, когда весь мир поклонится Антихристу, Россия не поклонится. Православный русский взгляд на происходящие сегодня события таков: антихристова цивилизация, созданная Западом, уже почти покорила весь мир, в том числе и разрушает Россию изнутри, однако мы не покоряемся. С этой точки зрения на Украине русская армия воюет не только против украинского режима и даже не только против НАТО, а против цивилизации Антихриста, против наступления апокалипсиса. Русская армия продляет бытие человечества – она теперь и есть катехон (удерживающий) в его историческом земном воплощении. Согласно пророчествам, Россия не покорится Антихристу ещё и потому, что в последние времена восстановится русская монархия. Сегодня Россией правит харизматичный православный президент, что показывает движение народа именно к этому. Президент есть президент, и монархом он никогда не станет, однако запрос нашего общества на монархию проявлен отчётливо.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



