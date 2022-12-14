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Мини-Стас Михайлов и другие необычные образы на детских утренниках

, 14:14 Источник: Комсомольская правда

Мини-Стас Михайлов и другие необычные образы на детских утренниках
unsplash.com

Костюмы снежинок и зайчиков на детских утренниках уже давно канули в Лету. Теперь родители стали проявлять фантазию и придумывать собственные наряды для своих детей. Правда, иногда они перебарщивают.


Воспитательница одного из детских садов Ростова Дарья рассказала «Комсомольской правде», что образы порой получаются достаточно необычными. Так, например, одна девочка пришла на утренник в костюме грустного приведения. Малышка достала продырявленную простыню и накинула на себя. Позже выяснилось, что ребенок был в образе Каспера. Скорее всего, родитель не рассчитал пропорции и сделал вырез для глаз на ткани ниже положенного. Несмотря на то, что в тот день многим показалось, что это было приведение, находящееся в глубокой депрессии, ребенок чувствовал себя на празднике очень счастливым.


Однако это ещё не самый необычный образ. Однажды на утренник одна девочка пришла в костюме инопланетной балерины. По словам воспитательницы, это была смесь пришельца и принцессы. Родители хотели, чтобы ребенок надел на праздник блестящую розовую пачку, а вот их чадо с этой идеей никак не хотело соглашаться. Мама долго уговаривала дочь выйти на утренник в костюме балерины. Девочка согласилась, но с условием, что к этому образу добавит свой аксессуар. В итоге ребенок надел маску пришельца и был в ней на протяжении всего праздника.


А некоторые семьи предпочитают вдохновляться реальными персонажами. Так, одна мама придумала для своего сына образ мачо. На ребенке был классический костюм с подтяжками, белая рубашка, расстегнутая на две пуговицы, и золотая цепь. Кроме этого, мальчику даже нарисовали усы и щетину! По словам воспитательницы, родитель, видимо, вдохновился Стасом Михайловым, уж очень ребенок был на него похож.

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