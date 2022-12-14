Штаб ДНР: мужчина, объявленный ранее погибшим, выжил при обстреле Донецка

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14 декабря 2022, 14:20 Источник: РИА Новости

Мужчина, объявленный погибшим при обстреле Донецка, выжил. Об этом проинформировал штаб обороны ДНР.

Из сообщения штаба ясно, что раненого мужчину посчитали погибшим по ошибке.

Накануне ВСУ выпустили 8 «Градов» по Киевскому району Донецка.