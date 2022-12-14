Штаб ДНР: мужчина, объявленный ранее погибшим, выжил при обстреле Донецка

Мужчина, объявленный погибшим при обстреле Донецка, выжил. Об этом проинформировал штаб обороны ДНР.
Из сообщения штаба ясно, что раненого мужчину посчитали погибшим по ошибке.
Накануне ВСУ выпустили 8 «Градов» по Киевскому району Донецка.
Аргументы Недели → Общество 13+
14 декабря 2022, 14:20 Источник: РИА Новости
Мужчина, объявленный погибшим при обстреле Донецка, выжил. Об этом проинформировал штаб обороны ДНР.
Из сообщения штаба ясно, что раненого мужчину посчитали погибшим по ошибке.
Накануне ВСУ выпустили 8 «Градов» по Киевскому району Донецка.
Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram
Реклама
Стрелков вызвал на дебаты телеведущего Владимира Соловьева, который раскритиковал его в эфире своего канала
Гросси и Шмыгаль договорились о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях
Глава МИД Нидерландов Хукстра и Генсек НАТО Столтенберг договорились вдвое увеличить поставки оружия Украине
Стрелков вызвал на дебаты телеведущего Владимира Соловьева, который раскритиковал его в эфире своего канала
Гросси и Шмыгаль договорились о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях
Глава МИД Нидерландов Хукстра и Генсек НАТО Столтенберг договорились вдвое увеличить поставки оружия Украине
Общество
Из-за роста заболеваемости ОРВИ, респираторных инфекций и гриппа частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.
Политика
Профсоюз автономного агентства парижского транспорта RATP, осуществляющий пассажирские перевозки в Париже и пригородах, проведя забастовку 10 ноября, призывает к новым забастовкам в январе. Об этом сообщает французский телевизионный канал BFM TV.