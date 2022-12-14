Когда человечество найдёт свой золотой век

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2022, 12:59

Стэнфордский профессор Джеральд Крэбтри доказывает, что человеческий интеллект достиг пика своего развития несколько тысяч лет назад, и с тех пор наши умственные и эмоциональные способности медленно деградируют. А у каждого следующего поколения возникает от 25 до 65 новых мутаций ДНК. Профессор Крэбтри пишет: «Держу пари, что если бы обычный житель Афин, живший в 1000 году до нашей эры, внезапно оказался среди нас, он или она были бы самыми умными и интеллектуально состоятельными из наших коллег и друзей – они обладали бы хорошей памятью, массой свежих идей и ясным представлением о сути важных вещей».



Но проверить подобные утверждения невозможно. Из древнегреческой философии до нас дошли в подлинниках лишь сочинения Платона и Аристотеля. Как мыслили Гераклит, Эпикур, Зенон и прочие мудрецы, мы знаем только из пересказов. А оценивать средний интеллектуальный уровень древних афинян на основе такого материала никак нельзя.



Нападки доморощенных философов на науку и образование, на технологии и приносимый ими комфорт вовсе не случайны. Они льют воду на мельницу левого истеблишмента, экологические идеи которого во многих передовых странах приносят реальную власть. В качестве тарана используют борьбу с изменениями климата, но приветствуется любой аргумент за вегетарианство, права животных, отказ от карьеры и жизни в городе. Старый добрый марксизм переобулся в полёте: раньше буржуи угнетали пролетариат, а сегодня – природу.



До начала 1990-х годов считалось, что периоды колебания температуры Земли совпадали с солнечными циклами. Сравнительно тёплое 30-летие соответствовало активному солнцу, а холодное – спокойному. До 1970 г. учёные даже пугали человечество глобальным похолоданием, но тогда в моде были другие страхи: коммунизм, ядерная война и т.д.



В 1990-е советская угроза обанкротилась, а левый истеблишмент обнаружил, что мало кому интересно бороться против капиталистической эксплуатации на фоне космического роста благосостояния «эксплуатируемых». Тут очень кстати выяснилось, что «климат сошёл с ума». При ООН возник бюрократический спрут IPCC (Международной комиссии по изменению климата), а климатолог Майкл Манн прославился «хоккейной клюшкой» – графиком, показывающим резкий рост углеродного загрязнения.



Вроде бы нет смысла подробно доказывать, что наш сегодняшний уровень жизни совершенно несопоставим с ушедшими эпохами. Но всё же напомним: на заре человечества жизнь не стоила и копейки.



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