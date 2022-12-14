Василий Голубев: Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям развития региона

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14 декабря 2022, 10:00

Губернатор Дона выступил с ежегодным инвестиционным посланием.



Анализируя предварительные экономические итоги уходящего года, Василий Голубев подчеркнул, что, несмотря на глобальные изменения, Донской край успешно противостоит вызовам.

- По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика, - сказал Василий Голубев.

Глава региона убежден, что такой результат был достигнут за счет созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности, - отметил губернатор.





Рост объема инвестиций

Многие компании наращивают присутствие в Ростовской области, а инвесторы продолжили реализацию своих проектов. За 9 месяцев 2022 года инвестиции выросли более чем на 3%.

Глава региона рассказал, что продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 млрд рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 млрд рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов «Кубань-Север» на сумму порядка 3 млрд рублей.

Ряд инвесторов дал старт своим новым проектам именно в текущем году. Среди них – проект по производству сельхозтехники компании «Клевер» в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании «Бонум». Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – компаний «Грин Драйв» и «Ситроникс». Есть и проекты развития территорий – например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье.

- Бюджетные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу – мощный инструмент стимулирования деловой и инвестиционной активности. И потому, несмотря на сложности, мы сохранили все государственные вложения, - подчеркнул Василий Голубев.

Идёт реализация таких масштабных объектов, как автодорога «Западная хорда», обход Аксая, «Северный радиус» в составе Ростовского транспортного кольца, реконструкция «Северного обхода». С 2023 по 2025 годы значительно активизируется строительство и реконструкция региональных и муниципальных дорог.

Продолжается модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе строительство канализационного коллектора №62, который пройдет через левый берег Дона и центр Ростова, для создания современного жилого района на территории старого аэропорта.

Значительные средства предусмотрены на возведение объектов социальной инфраструктуры: 17 школ, 18 детских садов, областного детского хирургического центра инновационных технологий, объектов для развития первичной медицины.





«Команды развития»

В ходе своего инвестпослания губернатор поручил экономическому блоку донского правительства сформировать в каждом исполнительном органе власти и муниципалитетах «команду развития».

- Всем важно осознать – теперь недостаточно будет «шлифовки» и настройки имеющихся инструментов. Потребуются кардинальные изменения для создания новой экономики и новых инвестиционных циклов, - считает Василий Голубев.

По мнению главы региона, в каждом случае должна работать группа специалистов, которые понимают, как в перспективе будет развиваться та или иная отрасль и какие профессиональные компетенции будут востребованы. Немаловажно в этой работе определить условия необходимые для будущего роста. Приоритет – поиск растущих рынков, новых инвестиционных ниш для региональных предприятий и инвесторов.

- «Команды развития» должны помогать инвесторам: консультировать, сопровождать, снимать барьеры, формировать предложения по стимулированию перспективных рынков, - сказал Василий Голубев.

Подключиться к этой работе должен и региональный центр кооперации, импортозамещения и трансфера технологий, который уже показал свою востребованность. За 10 месяцев в работе центра приняли участие более полутора тысяч представителей бизнеса, науки и институтов развития. Участники сессий нашли новых поставщиков и заказчиков.

«Офисы присутствия»

В обновленной стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года уточняется география экспорта, делается акцент на дружественные страны, отметил губернатор Василий Голубев.

- Во многих из них – в Турции, Иране, Белоруссии, Индии, Китае – в наших ближайших планах совместно с деловыми объединениями и бизнесом создать «офисы присутствия» Ростовской области, - сообщил глава региона. - Для привлечения инвесторов в новые ниши нужны новые рынки сбыта и новые внешнеэкономические партнеры.

Еще одна перспективная инвестиционная ниша – туристская отрасль, уверен губернатор. Переориентация потоков российских туристов, серьезное увеличение авто трафика открывает для бизнеса новые возможности.

- Побережье Дона и Таганрогского залива – хорошая площадка для инвестиций. Стабильный рост турпотока (по данным МТС – более 3 млн человек за 10 месяцев) подтверждает эффективность инвестиций в донской туризм, - сказал Василий Голубев.

Центры опережающей подготовки кадров

- На донских предприятиях надо создавать центры опережающего подготовки кадров по стандартам «Ворлдскилс». И в донском регионе уже есть такие успешные примеры, - отметил глава региона.

Такой центр уже успешно действует в рамках нацпроекта «Производительность труда» на «БТК-Текстиль» в Шахтах.

Василий Голубев подчеркнул, что для обеспечения технологического суверенитета важно популяризировать преимущества инженерно-технического образования. В текущем году сразу два донских университета, ЮФУ и ДГТУ, выиграли гранты в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Всего в стране таких школ будет 30.

- В рамках программы работы Научного образовательного центра юга России реализуется десять технологических проектов в области сельхозмашиностроения. Общий объем финансирования программы – порядка 7 млрд рублей, - сказал Василий Голубев.

Конкуренция в плане кадрового обеспечения будет только расти. Глава региона уверен: сейчас есть все условия, чтобы обеспечить «умную» миграцию. Через Ростовскую область идут потоки образованных специалистов из новых субъектов РФ.

- Мы должны создать условия для того, чтобы им было выгодно оставаться жить и работать в нашем регионе, - считает Василий Голубев.

Основная ставка – на человеческий капитал и таланты

Губернатор Дона в ходе оглашения инвестпослания сообщил, что в следующем году в регионе будет открыто несколько площадок для реализации молодежных инициатив.

Региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий станут уникальными площадками, где сочетаются наука и искусство, творчество и бизнес.

- Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода, - сказал Василий Голубев.

Губернатор выразил убеждение, что инвестиции в новое поколение созидателей позволят менять регион и страну к лучшему.







Прорыв в инновационной сфере

- Необходимо обеспечить прорыв в инновационной сфере, - уверен донской губернатор.

И для достижения этой цели областные власти ежегодно увеличивают объем привлекаемых грантов Фонда содействия инновациям для молодых ученых и технологических компаний в сферах биологии, химии, электроники, искусственного интеллекта. В этом году привлекли более 400 млн рублей – на треть больше, чем годом ранее.

Василий Голубев отметил, что в условиях внешних санкций является обоснованным дополнение концепции «Семи «И» губернатора» восьмым «И» – «Импортозамещение».

- Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы, - подчеркнул губернатор.

Глава региона под импортозамещением предложил понимать не тактическое нахождение российских товаров, аналогичных импортным, а стратегическое изменение подходов к основам экономической, промышленной, инновационной политики региона, предприятий и научного сообщества. По мнению губернатора, серьезный рывок в инвестиционной сфере требует и создания соответствующей инфраструктуры.

В муниципалитетах с численностью свыше 50 тысяч человек должен быть как минимум один частный индустриальный парк или технопарк для размещения производственных предприятий. Это новые возможности для бизнеса и потенциальные новые рабочие места, уверен Василий Голубев.

Как пример, губернатор привел уже реализованные проекты: Новочеркасский частный индустриальный парк и частный бизнес-парк «ГПЗ» в Ростове.

В регионе есть потребность и в агротехнопарках, указал глава региона. Проработкой этого вопроса занимается Региональная корпорация развития совместно с минсельхозом области.

Центр компетенций для малого и среднего бизнеса

Все региональные меры поддержки бизнеса в 2023 году будут продолжены, - заявил в своем послании Василий Голубев. При этом сохранятся все действующие преференции: льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, механизм регионального инвестпроекта, субсидирование процентной ставки, инвестиционный налоговый вычет, региональная господдержка АПК, транспорта и ЖКХ, инфраструктурные субсидии.

Будет продолжена докапитализация региональных институтов развития: фонда развития промышленности, гарантийного фонда, лизинговой компании, агентства поддержки предпринимательства. Развитие этих фондов будет зависеть от оценки бизнесом полезности этих институтов, уточнил губернатор.

К сегодняшнему объему – более 6 млрд рублей – в 2023 году в региональном бюджете заложено еще около 450 млн рублей, заявил Василий Голубев.

Будет продолжена работа над улучшением условий для инвесторов. Одним из важнейших направлений глава региона назвал сокращение времени на пути инвестора к старту своего проекта, в частности – сроков подготовки и согласования исходно-разрешительной документации. Работа в этом направлении уже начата в ходе реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток».

У бизнеса появилась возможность направлять проблемные вопросы напрямую в совет по инвестициям при губернаторе. По поручению Василия Голубева совет оперативно займется разрешением разногласий и споров, возникающих у инвесторов в ходе реализации инвестпроекта.

С учетом предложений бизнеса, в том числе «Деловой России», будет создана система «единого окна» по сопровождению строительных проектов. Работу будут координировать строительный и экономический блоки правительства, отраслевые министерства.

Губернатор напомнил о механизме соглашения по защите и поощрении капиталовложений. Это гарантирует для инвестора неизменность законодательства в части налоговых ставок в ходе ведения бизнеса.

Для увеличения спроса на произведенную продукцию в 2023 году будет открыт центр компетенций по росту продаж для малого и среднего бизнеса, включая продажи на маркетплейсах, экспорт, рекламу.



Для продвижения донских компаний экономическим блоком правительства разрабатывается цифровая платформа, на которой будут представлены все компании региона, – «РостовЭкспоДиджитал». Платформа станет доступна для всех желающих.

Продолжается развитие территорий с особыми преференциями для бизнеса

Ростовская область подготовила заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новочеркасского индустриального парка. В случае ее одобрения федеральным центром для резидентов на длительный период будут предусмотрены заметные налоговые преференции. На этой территории планируется организовать свободную таможенную зону. Необходимое для подачи заявки количество резидентов уже есть, как есть и резерв для дальнейшего развития – более 200 га свободных участков со всеми необходимыми коммуникациями.

Губернатор пригласил инвесторов к сотрудничеству на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочеркасском индустриальном парке.



Вчерашнее инвестпослание стало десятым, начиная с 2013 года, обращением губернатора Василия Голубева к предпринимательскому сообществу региона и органам власти. Цель – проинформировать участников инвестиционного процесса о планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата.