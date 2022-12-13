Пытки СБУ за человечный поступок

Аргументы Недели → Общество 13+

13 декабря 2022, 14:14 Анатолий Гольдман,

Фото: globallookpress.com

Примерно неделю назад в американском издании “The New York Times” вышла крайне интересная статья про украинца Илью Карамаликова, организовавшего патрули, целью которых было поддержание порядка в освобожденном российской армией Херсоне. Во время одного из таких обходов местности они наткнулись на заблудившегося российского пилота. Илья принял решение вернуть его российским войскам, теперь его пытают в подвале СБУ.



Все это происходило в начале СВО, когда южный областной центр Украины оказался без полиции, а на улицах царствовали мародеры и преступники, грабившие магазины. Илья Карамаликов в мирное время был предпринимателем. По словам местных жителей, он владел ночными клубами и продуктовыми магазинами и имел репутацию “крестного отца”. После отступления украинской армии город буквально впал в анархию, магазины разворовывались. Илья организовал патрули для обеспечения порядка в городе в ночное время, они насчитывали в общей сумме 1200 мужчин. Как пишут в статье: “Они не работали с русскими, они просто получили разрешение на это”.

Илья Карамаликов

Около 10 часов вечера 15 марта к одному из пропускных пунктов вышел заблудившийся российских солдат, как позднее оказалось – пилот. Он выжил после авиаудара по месту их дислокации у херсонского аэропорта в 16 километрах от этого места. По словам тех, кто его задержал, он “был сбит столку и не мог связать двух слов”. Его разоружили и доставили в местную школу, а потом позвонили Илье. Никто не знал, что делать: “Тогда не было легкого решения. Красный Крест, занимающийся вопросами пленных, в тот момент не работал в Херсоне, не было никакой возможности доставить пленного украинской армии, которая была в километрах от этого места”.



“Это была необычная ситуация на войне: группа гражданских берет в плен вражеского офицера в городе, контролирующимся врагом. Никто не знал, что делать”, – говорит адвокат Карамаликова, Михайло Величко. “Они не могли доставить пленного украинской армии в это время. Не было Красного Креста. А русские были везде”. Разумеется, Илья выдал офицера нашим войскам, ведь он не видел другого выхода из ситуации, если бы он этого не сделал, то его “создало бы для всех угрозу”. “Илья позвонил Альфе [подразделение российского спецназа] и они договорились о встрече утром. На рассвете Илья встретился с Альфой и передал им офицера”.

14 апреля Илья вывез свою семью на подконтрольную Украине территорию. Там его машину остановили, сотрудники спецслужб забрали Карамаликова и увезли в Кривой Рог на допрос. По словам его адвоката, “Илью били по всему телу, делали порезы на ногах, накачивали наркотиками, чтобы вынудить говорить”. Обвинительный акт состоит из 12 страниц, Карамаликов, по мнению украинских властей, виновен “в содействии побегу вражеского солдата и поддержке агрессии против Украины”. Также его обвиняют в “создании позитивной картинки России”, ведь он помогал раздавать гуманитарную помощь.





“Тяжело поверить, что в моей собственной стране, которая привержена демократии и имеет свои собственные законы, такое может произойти”, – так комментирует события 19-летний сын Ильи.



История до ужаса абсурдна, но от этого она не перестает быть реальной. На Украине любые действия, пусть даже диалог с российским солдатом, уже давно считаются предательством. История с учителями из Харьковской области, получившими тюремные сроки за “коллаборационизм” (поездку в Россию для переквалификации) давно должна была дать понять, что Украине далеко не белый и пушистый зайчик, каким его рисует вся западная пресса, однако тогда им не было до этого дела. Теперь же журналисты “The New York Times” испытывают искреннее удивление от встречи с реальностью, а ведь это только то, что им позволили узнать.