«Дайте два!» или новогодний миллиард желаний от «Русского лото»

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13 декабря 2022, 16:48

Декабрь – время, когда все готовятся к праздникам, выбирают елку и настраиваются на чудеса. Один из самых простых способов стать ближе к чудесному – купить лотерейный билет. Ведь 1 января 2023 года состоится «Новогодний миллиард» – праздничный розыгрыш национальной лотереи «Русское лото», в котором ежегодно разыгрываются рекордные суммы. Всего в новогоднем тираже 2023 года будет разыгрываться более 2 миллиардов рублей. Каждый участник имеет шанс выиграть миллиард и другие призы, например, по 1 миллиону рублей. Чтобы поучаствовать в розыгрыше и стать ближе к исполнению своих новогодних желаний, нужно просто купить лотерейный билет.

Как поделить миллиард по правилам

«Новогодний миллиард» пользуется огромной популярностью среди любителей лотерей. Количество билетов, продающихся на каждый новогодний розыгрыш, исчисляется десятками миллионов. Например, на тираж №1421, который состоялся 1 января 2022 года, было куплено около 49 миллионов билетов. При этом миллионы билетов становятся выигрышными, но очень большие суммы, естественно, выпадают не всем победителям.

Выиграть миллиард или даже крупную сумму поскромнее – это в самом деле чудо. Но даже новогодние чудеса в «Русском лото» случаются по правилам. А правила этой лотереи берут начало во всем известной настольной игре в лото: из мешка вслепую вытаскиваются бочонки с числами, и если участники находят номера бочонков в своих карточках, то зачеркивают их. Похожим образом все происходит и в лотерее «Русское лото». Но так как речь идет о главном тираже нашей страны, не лишним будет напомнить, как именно разыгрывается тот самый миллиард.

«Новогодний миллиард» по сути ничем не отличается от обычного тиража «Русского лото». Главное отличие – огромный призовой фонд и возможность выиграть миллиард рублей во втором туре розыгрыша. В остальном – все устроено как обычно. В билете «Русского лото» два игровых поля, в каждом из которых 3 ряда по 5 чисел от 1 до 90. Ведущий игры вместе с гостями достаёт из мешка пронумерованные бочонки - если называют ваш номер, то его нужно зачеркнуть.

В новогоднем розыгрыше призы сначала получат участники, которые раньше других закроют один горизонтальный ряд. Затем наступит время главной интриги – розыгрыш миллиарда рублей. Его выиграет тот, кто первым полностью закроет все 15 номеров в верхнем или нижнем поле билета. Если таких участников будет несколько, то они поделят главный приз тиража между собой поровну. На следующих этапах будет разыгрываться оставшийся призовой фонд – победителями станут те, у кого раньше других совпадут все 30 номеров в билете.

Принять участие в розыгрыше очень просто. Можно купить типографские билеты в магазинах «Столото», а можно приобрести электронные билеты на официальном сайте и в мобильном приложении. Кроме того, билеты на новогодний розыгрыш легко купить на кассах многих супермаркетов, в салонах связи, на автозаправках. После этого останется только подождать праздничный тираж №1473.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» 2023 пройдет, как обычно, в прямом эфире, увидеть его можно будет на канале НТВ 1 января 2023 года в 15:30 по московскому времени. Если вы пропустите трансляцию розыгрыша новогоднего тиража-2023, не переживайте! Вы всегда сможете проверить билет на сайте stoloto.ru.

Праздничные приготовления

Так как «Новогодний миллиард» от «Русского лото» – это в первую очередь праздник, на него традиционно продаются и специальные праздничные комплекты билетов – это конверты с пятью и тубусы с десятью билетами. Праздничные наборы отлично подойдут для подарка родным и друзьям. Купить праздничные комплекты можно в фирменных магазинах «Столото» и в интернет-магазине Ozon.

Новогодние наборы интересны еще и тем, что дают возможность участвовать в промоакциях, приуроченных к главному тиражу года – то есть это дополнительный шанс выиграть что-нибудь ценное. Так, обладатели новогоднего набора из 5 билетов могут поучаствовать в розыгрыше десяти призов по 50 тысяч рублей. А новогодний тубус с 10 билетами дает возможность участвовать в розыгрыше призов по 100 тысяч рублей, а также позволяют получить промокод на подарок от партнеров «Столото».

Если же вы предпочитаете покупать билеты онлайн, еще есть время присоединиться к акции «Все за миллиардом!», участвуя в которой можно выиграть и разделить с друзьями 3 миллиона рублей. Чтобы побороться за главный приз, нужно собрать команду как минимум из 5 человек и купить от 75 билетов на всех. Розыгрыш состоится 19 декабря. Ссылку на эту акцию легко найти на официальном сайте «Столото».

Доверяй, но проверяй

В отношении лотерей ходит много слухов и присутствует некоторый скепсис: мол, там сплошные махинации, за организаторами нет никакого контроля и т.п. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле.

Во-первых, розыгрыши находятся под государственным контролем. Начиная с 2014 года, в соответствии с федеральным законодательством, организаторами лотерей могут быть только два государственных органа – Минспорта и Минфин РФ. Именно они утверждают все условия лотерей и контролируют их проведение.

Во-вторых, надзор за организацией лотерейного процесса и распространением билетов осуществляет Федеральная налоговая служба, которая автоматически получает сведения о каждом реализованном билете.

В-третьих, за розыгрышем следит тиражная комиссия. В случае с «Русским лото» члены комиссии проверяют, чтобы в мешок отправился полный набор бочонков, и на них не было никаких повреждений. Все бочонки «Русского лото» изготавливаются одинаковыми по весу, размеру и неотличимы друг от друга на ощупь. Во время розыгрыша комиссия следит за тем, чтобы бочонки доставались непреднамеренно, то есть контролирует случайность формирования выигрышных комбинаций. Как правило, в состав тиражной комиссии входят представители общественных организаций или государственных органов, юристы, известные люди. К примеру, в розыгрыше тиража «Новогоднего миллиарда-2022» принимала участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

В-четвёртых, розыгрыш контролируется специалистами по кибербезопасности из компании Group-IB. Они анализируют базу билетов на предмет её целостности и неизменности после остановки продаж и после проведения розыгрыша, тем самым подтверждая, что в базе не появились никакие дополнительные билеты. После тиража эксперты также проводят выборочную проверку выигравших билетов, подтверждая, что они присутствовали среди участвовавших в розыгрыше билетов.

Ну и, наконец, «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — это телевизионная лотерея, которая проводится в телестудии и фиксируется на камеру. Миллионы телезрителей могут наблюдать за процессом в прямом эфире. При этом розыгрыш проводится в присутствии десятков зрителей в студии, что также добавляет процессу прозрачности – всё на виду!

А где же приз?

Следует отметить, что в «Новогоднем миллиарде» «Русского лото» вероятность выигрыша, как правило, выше, чем в рядовых розыгрышах. К примеру, в новогоднем тираже-2022 выиграл каждый третий билет, в то время как по статистике в среднем в лотереях «Столото» выигрывает каждый четвертый.

Если вам повезло и билет оказался выигрышным, то призовые деньги до 600 тысяч рублей вы можете получить в точках продаж «Столото» или онлайн, если вы покупали электронный билет. А для оформления более крупных призов необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве. Документы можно выслать, в том числе почтой. Крупные выигрыши выплачиваются только на банковский счет.

Как показывает статистика «Столото» по последним четырём новогодним розыгрышам, только 64% победителей «Новогоднего миллиарда» оформляли крупные призы (от 1 миллиона рублей и выше) в течение первого месяца после тиража. Оставшиеся 36% обратились за выигрышем лишь спустя месяц и позднее.

Такая ситуация вполне объяснима. Во-первых, многим победителям необходимо время, чтобы отправить документы по почте или самим приехать в Москву. Во-вторых, некоторые победители забывают сразу проверить свои билеты на выигрыш, и делают это только спустя несколько недель или даже месяцев после новогодних праздников.

Впрочем, в спешке и нет необходимости. Обратиться за выигрышем можно в течение около трех с половиной лет после проведения тиража – этого времени хватит даже самым забывчивым победителям.

Кому улыбается удача

Наверное, каждый, кто покупает билеты на новогодний розыгрыш, загадывает желание выиграть крупную сумму. Ну если не миллиард, то хотя бы миллион! И хотя везёт, конечно, не всем, у многих эта мечта сбывается, что подтверждает и статистика новогодних тиражей. За последние 5 лет в «Новогоднем миллиарде» уже разыграна колоссальная сумма – более 13 миллиардов рублей. И крупных выигрышей было много:

• 862 человека выиграли не меньше 1 миллиона рублей.;

• 6 человек выиграли суммы от 100 миллионов рублей;

• одной участнице, Надежде Бартош из Подмосковья, в 2020 году удалось сорвать куш в 1 миллиард рублей. И это пока самый крупный выигрыш за всю историю российских лотерей!

Если же говорить о новогоднем тираже 2022 года, то после него в России появилось 52 новых миллионера, и еще 64 человека выиграли призы по 750 тысяч рублей. При этом два участника – Светлана Брагина из Новороссийска и Владимир Исаков из Севастополя – стали богаче на 500 миллионов рублей каждый.

Светлана Брагина рассказывает, что она выиграла небольшую сумму в одном из тиражей «Русского лото» и решила обменять выигрыш на билеты новогоднего розыгрыша. Продавщица сказала, что если немного доплатить, можно приобрести подарочный набор от «Столото» на «Новогодний миллиард». Светлана согласилась, и это оказалось верным решением.

Оформляя выигрыш, Светлана рассказала, что раньше и сама интересовалась тем, кто выиграл Новогодний Миллиард от «Столото», а теперь настал ее черед распорядиться такими деньгами. В первую очередь, она запланировала закрыть все кредиты. Кроме того, победительница решила помочь дочери с зятем купить собственный дом, а мужу – новую машину. Часть средств Светлана также планировала направить на благотворительность, в частности – помочь приюту для бездомных животных.

Детский тренер Владимир Исаков тоже выиграл полмиллиарда благодаря праздничному набору. Его подарила супруга на Новый год. И у этого победителя планы на будущее масштабные. Для начала Владимир решил купить новую квартиру в хорошем районе, чтобы больше не снимать жильё, а также запланировал покупку дома для дочери с зятем. Кроме того, Владимир хочет помочь дочери осуществить ее мечту: открыть детскую школу танцев. Часть денег победитель решил направить на благие дела – помощь детям и приютам для животных, а также людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, после выигрыша Владимир задумался о переезде в Москву.

«Новогодний миллиард» от Русского лото – это не просто участие в розыгрыше сказочно большой суммы, это, прежде всего, способ добавить к своему празднику еще одну возможность для чуда, который уже стал нашей национальной традицией. Да и когда еще ждать чудес, как не в Новый год? Главное, помнить: чтобы желание исполнилось, нужно что-то предпринять. В случае с лотереей – купить лотерейный билет, и тогда шансов на новогодние чудеса точно станет больше!