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12 декабря 2022, 20:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия решила построить военную инфраструктуру на границе с Россией. Так заявило министерство обороны Латвии. Для любого разумного человека, который в курсе политической ситуации в Латвии, ясно, что это решение "хозяев" - США.

Правительство Латвии никогда не возьмет на себя смелость самостоятельно решать подобные вопросы - слишком маленькая страна, отсутствие сильной армии... Понятно, что военная инфраструктура нужна НАТО.

Но открыто, конечно, никто об этом не говорит, и даже устроило правительство Латвии "цирк"- голосование в парламенте - разрешение на покупку земли площадью 0,8 га. министерству обороны. Эти "га" находятся в Лудзенском крае, рядом с границей РФ.

Более того, правительство Латвии официально заявило, что в стране на постоянной основе будет находиться артиллерия и авиация США.

Другой вопрос - где же будут жить солдаты НАТО?

Министерство обороны нашли выход - они скупают за копейки квартиры в Латгалии, которая граничит с РФ. Более того, в Латвии, при совершенно чудовищной экономической ситуации, поднимают цены на коммунальные услуги, зная о том, что большинство латвийцев не смогут оплатить ничего, а если долг превысит 400 евро, то просто, создадут такие условия, что квартиры перейдут в пользу государства. Об этом публично заявил представитель партии "Стабильность" Алексей Росликов.

Размещать же солдат НАТО будет тогда где...

Давно уже в Латвии открыто говорят здравомыслящие люди, что страна - "штат США", а если приплюсовать к этому, с какой скоростью утекают деньги из бюджета, а правительство Латвии скупает недвижимость в Канаде, Америке, то ясно - им есть куда бежать теряя тапки.

А вот, что будут делать простые латвийцы? Это ни чиновников, ни НАТО не интересует... Видимо, просто биоматериал...