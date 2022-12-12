Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения

Аргументы Недели → Общество 13+

12 декабря 2022, 19:59 Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видеозапись, как командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказывает о том, что российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

По данным Алаудинова, по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу генерала армии Сергея Суровикина, назначенному руководителем СВО.

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что вопрос о том, что какой-то населенный пункт может быть оставлен, не стоит, и никто не собирается его ставить. "Ежедневно на всех участках наши подразделения потихоньку двигаются вперед", — заключил Алаудинов.

Кадыров заявил, что "прогнозы весьма и весьма благоприятные".

The Telegraph назвала генерала Суровикина "опасным противником" для украинцев.