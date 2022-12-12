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В Минздраве врачам предложили отказаться от фразы «что вас еще не устраивает?»

, 17:08 Источник: rbc.ru

В Минздраве врачам предложили отказаться от фразы «что вас еще не устраивает?»
Фото: pixabay.com

В новых рекомендациях Минздрава указано, что при беседе с пациентом по телефону врачам не следует использовать провокативные фразы, использование которых является «глубокой ошибкой в общении». Одним из авторов документа является замминистра Евгений Камкин.

В рекомендациях говорится, что в беседе с пациентом медикам не следует использовать интонации и слова, которые бы демонстрировали безучастность и безразличие, могли бы трактоваться в качестве попытки уйти от ответственности, являлись оценочными суждениями или завуалированными оскорблениями. Так, вместо «что вас еще не устраивает?» и «вы меня, конечно, извините, но» лучше предложить пациенту помощь, отметили в Минздраве.

В ведомстве также считают, что вместо обращений «девушка», «молодой человек» и «мужчина» следует говорить «вы», «скажите, пожалуйста» или использовать имя гражданина. Ошибочными сочтены и фразы, обвиняющие пациента - «вы что-то путаете», «вы меня не слышите». Медикам предлагается выражать свои мысли другими словами.

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