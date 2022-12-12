Вселенский патриарх Варфоломей раскритиковал Россию во время своей речи

Аргументы Недели → Общество 13+

12 декабря 2022, 13:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: globallookpress.com

Во время недавней речи в прошедшую пятницу вселенский патриарх Варфоломей жёстко раскритиковал Россию. Он также порассуждал о глобальных мировых изменениях и затронул тему Русской Православной Церкви. Аналитики отмечают, что патриарх заглянул достаточно глубоко в историю, отметив роль Российской империи в отторжении от Османской империи балканских славянских народов. С точки зрения Константинополя, произошло отпадение православных народов от единой церкви. К тому же глава Вселенского патриархата явно намекает на то, что политике, которую проводит Россия ещё с 19-го века, нужно положить конец.

В своём выступлении патриарх Варфоломей много говорил об идеологии панславизма, которой, по мнению церковника, одержима Россия. Согласно суждениям вселенского патриарха, данная идея своим истоком имеет пангерманизм, националистическую концепцию 19-го столетия. Он называет такое явление «этнотрайбализмом» (убеждением в превосходстве). Такая политика «направлена на удаление славянских верующих из их матери-церкви и продвижение Москвы как Третьего Рима». По его мнению, позднее гнет СССР привёл Русскую Православную Церковь к ещё большему подчинению государству.

Стоит отметить, что в Московском патриархате заняты встречным движением по дискредитации соперников. Ещё в конце октября в РПЦ организовали круглый стол, в ходе которого обсуждалась религиозно-политическая кампания стран Запада. Патриарх Варфоломей критиковал РПЦ на мероприятии в Абу-Даби, а глава РПЦ патриарх Кирилл советовал российским властям развернуться на Восток. Аналитики считают, что обе соперничающие фракции сходятся в одном. Религия на сегодня действительно находится в фокусе глобальной мировой политики.