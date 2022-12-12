Бездонное озеро Солнечногорска – ужас для талассофобов

Аргументы Недели → Общество 13+

12 декабря 2022, 12:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Бездонное озеро. Кадр youtube.com

Мало кто знает, что в России существует настоящее бездонное озеро, которое может показаться суровым испытанием для талассофобов. Напомним, что талассофобия – это боязнь глубоких водоёмов, в особенности тех, где не видно дна или же его нет вовсе.

Бездонное озеро близ Солнечногорска в Московской области – как раз из таких озёр. Его глубину не мог измерить никто, в прямом смысле этого слова. Существует легенда, что великий учёный Менделеев, поместье которого находилось недалеко от озера, не смог измерить его глубину стометровой верёвкой. Верёвки попросту не хватило. А легендарный Александр Блок не раз рассказывал о том, что местные вылавливали в этих местах обломки кораблей.

Бездонное озеро породило бессчётное множество мифов. Есть теория, что оно может быть как-то связано с океаном. А уж если рассматривать гипотезу о Полой Земле, так рассуждения об озере могут длиться часами. Водоём представляет собой округлую форму, его диаметр – около 160 метров. Озеро действительно пытались исследовать, и всякий раз «разбивались» об его загадку. Весной 2018 года Солнечногорское районное отделение Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры попыталось исследовать водоём с помощью современных технологий. Тем не менее в составленном отчёте было сказано, что точных сведений о глубине нет. При погружении дайверы обнаружили так называемое «ложное дно», состоящее из густой илистой взвеси. Только вот, что там дальше – за этой самой взвесью? Главный вопрос, к сожалению, остался без ответа. Аквалангисты не захотели рисковать жизнью и погружаться дальше в «псевдо-ил».

Если смотреть высоко с неба, то кажется, что Бездонное озеро – это врата в какое-то иное измерение. Для талассофобов это настоящее испытание: ведь приходится глядеть в глаза самой бездне. Бездне, в которой нет ни конца, ни края. Деревенские жители, живущие неподалёку, всё так же считают, что мистическое озеро может соединяться под землёй с Мировым океаном. А некоторые и вовсе связывают его с неким порталом в потусторонний мир.